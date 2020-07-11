Лукашенко в Александрии рассказал, что самое важное в жизни

Источник материала: Tut.by

Белорусы за годы своей истории пережили немало бед и несчастий, но остались самобытным и независимым народом. Об этом заявил Адександр Лукашенко на торжественном открытии праздника «Александрия собирает друзей».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Дорогие мои земляки, белорусы. Подъезжая сюда, я задумался о самом главном: что самое важное, что самое тяжелое и неприятное в жизни? Это не болезни. Самое главное это то, что время неумолимо движется вперед. Совсем недавно мы тут с вами проводили первый праздник, а сегодня уже больше десятка провели на этой благодатной земле, на берегу реки, которая объединяет судьбы трех славянских народов: наших россиян, наших украинцев и белорусов.

Лукашенко заявил, что он счастлив всем сердцем приветствовать всех присутствующих на александрийской земле.

— Если уж быть абсолютно искренним, то вот таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы (кто бы мог подумать, что такое будет), не много. Это репетиция основного нашего праздника, который состоится буквально через несколько дней в великом славянском городе Витебске.

Президент напомнил выражение, что рай для каждого человека там, где находится его сердце.

— Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее.

Он сказал, что 2020 год завершает трилогию «Года малой Родины» и за это время было сделано немало.

— Вспомните, какой она была два, три года назад, пять, четверть века. Ваша заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля на обломках великой империи имя которой Советский Союз.

Что-то получилось сделать отлично, а над чем-то предстоит еще работать, заявил президент. Он добавил, что работать на результат надо только всем вместе.

— Истинная любовь к Отечеству — созидательная, поэтому давайте вместе строить нашу Беларусь справедливой, сильной, безопасной и сильной страной. Сейчас это особенно актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Он пожелал всем присутствующим насладиться праздником, который возвращает людей к истокам.

— Благодаря им мы были, есть и останемся белорусами — самобытным и независимым народом, — сказал президент.