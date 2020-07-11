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Президент приехал на праздник Купалье в Александрии

11.07.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А сейчас мы вновь возвращаемся в Александрию! На берегу Днепра проходит большой народный фестиваль. На праздник несколько минут назад приехал наш Президент. Здесь, на родной земле, Александр Лукашенко обратился с теплыми словами к гостям форума. В этом году завершается трилогия малой родины. И это повод сказать о том, что сделано.

В эти минуты на берегу Днепра начинается гала-концерт. Он всегда запоминается своей самобытностью и душевностью. Впрочем, именно такая атмосфера сейчас в Александрии. О подробностях праздника расскажем уже в наших утренних выпусках.

 
 
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А сейчас мы вновь возвращаемся в Александрию! На берегу Днепра проходит большой народный фестиваль. На праздник несколько минут назад приехал наш Президент. Здесь,...
 
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