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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент приехал на праздник Купалье в Александрии А сейчас мы вновь возвращаемся в Александрию! На берегу Днепра проходит большой народный фестиваль. На праздник несколько минут назад приехал наш Президент. Здесь,...

А сейчас мы вновь возвращаемся в Александрию! На берегу Днепра проходит большой народный фестиваль. На праздник несколько минут назад приехал наш Президент. Здесь, на родной земле, Александр Лукашенко обратился с теплыми словами к гостям форума. В этом году завершается трилогия малой родины. И это повод сказать о том, что сделано.В эти минуты на берегу Днепра начинается гала-концерт. Он всегда запоминается своей самобытностью и душевностью. Впрочем, именно такая атмосфера сейчас в Александрии. О подробностях праздника расскажем уже в наших утренних выпусках.