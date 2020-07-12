Первый белорусский круизный лайнер в этом году не совершил ни одного рейса

Источник материала: Tut.by

Круизный лайнер «Белая Русь», который катал туристов из Бреста в Мозырь и обратно, в нынешнем сезоне не совершил ни одного рейса, сообщает «Вечерний Брест» .





Сезон в былые годы стартовал в конце апреля и длился до октября. В этом году судно стоит на приколе в Пинске, а обслуживающий персонал находится в отпусках за свой счет. Некоторые сотрудники не выдерживают таких обстоятельств и увольняются. И пока никто не может сказать, когда начнется сезон.

— Как и ранее, в основном путевки приобретали туристы из России. Но они к нам приехать не могут, потому что у нас требуется проходить двухнедельную самоизоляцию. Наш генеральный партнер в России туроператор «Ника» (Санкт-Петербург) пока переносит старт продаж и реализацию забронированных путевок в надежде, что ситуация изменится. На данный момент мы ждем 25 июля — окончания очередной двухнедельной отсрочки, — поясняет начальник торгово-туристического отдела РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» (организации, которой принадлежит теплоход «Белая Русь») Лариса Борисевич.

При этом пассажиры, желающие отправиться в рейс как можно быстрее, есть. Как говорят сотрудники «Днепро-Бугского водного пути», россияне готовы хоть завтра сесть на теплоход и совершить запланированное путешествие по Полесью, как только отменится двухнедельный карантин.

А что же белорусы? Сегодня, в связи с закрытием границ, это было бы актуально. Однако, как поясняют в РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь», продажа пока закрыта. Туроператор ждет момента для старта сезона, который, как мы уже говорили, откладывается.

— Мы не можем продавать путевки белорусам, потому что продаж пока в принципе нет. Даже если у нас наберется минимальная загрузка — 23 человека, невыгодно сейчас запускать теплоход только ради одного рейса. Должно быть обеспечено минимум 6−8 рейсов, — говорит Лариса Борисевич.