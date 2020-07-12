Под Витебском хотят сделать пляж для людей с инвалидностью. Ищут спонсоров

Источник материала: Tut.by

Под Витебском к следующему лету планируют оборудовать первый в регионе инклюзивный пляж, пишут «Витебские вести».



Инклюзивный пляж в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Такой пляж в первую очередь нужен людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

— На обычных пляжах людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата купаться практически нереально. Инклюзивный пляж даст им возможность заниматься водными видами спорта летом, когда бассейны закрыты на профилактику, — говорит председатель городской организации Белорусского общества инвалидов Эдуард Аветисян.

Планируется, что инклюзивный пляж сделают на озере Должа в одноименной деревне. Но рассматривают и другие варианты, поближе к Витебску.

— Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата удобнее купаться в озере, потому что там нет течения, — говорит Эдуард Аветисян. — В Долже на пляже уже есть вся необходимая инфраструктура для отдыха. В частности, рядом с водоемом стоянка, дежурит ОСВОД. Остается только сделать дополнительные удобства.

От автостоянки к озеру надо будет построить дорожку с настилом, чтобы колясочник легко мог проехать. Пирс оборудуют так, чтобы был плавный спуск по пандусу в воду на коляске. Еще нужны специальная кабинка для переодевания — с широкой скамейкой, а также туалет с удобствами.

На обустройство пляжа необходимо около 20 тысяч рублей. Территориальный центр соцобслуживания населения Витебского района ищет финансирование в международных благотворительных организациях.

— Новым пляжем смогут пользоваться не только люди с инвалидностью, — говорит директор центра Екатерина Лазовская. — Особенно он придется по душе родителям с маленькими детьми. А для людей с инвалидностью мы попытаемся организовать доставку на место отдыха.