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«Детская правовая библиотека» начала работу в Беларуси

12.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Детская правовая библиотека» начала работу в Беларуси
7 июля Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ) и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь дан старт просветительскому проекту «Детская правовая библиотека», который направлен на широкое правовое информирование и доступное восприятие детьми норм белорусского законодательства. Об этом сообщили в НЦПИ.

Проект предполагает подготовку на доступном для детей и подростков языке текстов основных нормативных правовых актов, которые затрагивают их права и законные интересы, также их издание в печатном и электронном виде, в том числе размещение на Детском правовом сайте.

Первым выпуском Детской правовой библиотеки в 2020 году станут законы Республики Беларусь «О правах ребенка» и «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

По словам первого заместитель директора НЦПИ Вячеслава Абрамова, в нашей стране обеспечивается системная и плановая работа всех субъектов, вовлеченных в процесс создания необходимых среды и условий, в которых происходит становление юного гражданина, его воспитание, образование и развитие. И Детская правовая библиотека будет способствовать этому.

«Детская правовая библиотека – это очень важный элемент для защиты прав детей, детства и юношества. Благодаря этому проекту все (дети, подростки, родители) могут посмотреть на базовое законодательство, и эти правовые знания защитят их от многих неприятностей, в том числе проблем с законом. ООН отмечает в этом году 75 лет создания, а защита прав детей – одна из фундаментальных основ ООН. И я думаю, что наш новый проект составит хорошую теорию по защите прав детей», – отметил представитель ЮНИСЕФ в Республике Беларусь Доктор Рашед Мустафа Сарвар.

Участниками проекта стали представители Министерства юстиции, Министерства образования и Национального центра законодательства и правовых исследований.

Научный сотрудник лаборатории проблем воспитания личности Национального института образования Минобразования Светлана Новик подчеркнула: «Актуальность проекта, конечно, не вызывает никаких сомнений. Мы очень рады участвовать в его реализации. Дети должны получать необходимую правовую информацию в соответствии с их возрастом и возможностями».

Презентация издания адаптированного текста Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» планируется уже этой осенью.

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