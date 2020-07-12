|
«Детская правовая библиотека» начала работу в Беларуси
12.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Проект предполагает подготовку на доступном для детей и подростков языке текстов основных нормативных правовых актов, которые затрагивают их права и законные интересы, также их издание в печатном и электронном виде, в том числе размещение на
Первым выпуском Детской правовой библиотеки в 2020 году станут законы Республики Беларусь «О правах ребенка» и «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
По словам первого заместитель директора НЦПИ Вячеслава Абрамова, в нашей стране обеспечивается системная и плановая работа всех субъектов, вовлеченных в процесс создания необходимых среды и условий, в которых происходит становление юного гражданина, его воспитание, образование и развитие. И Детская правовая библиотека будет способствовать этому.
Участниками проекта стали представители Министерства юстиции, Министерства образования и Национального центра законодательства и правовых исследований.
Презентация издания адаптированного текста Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» планируется уже этой осенью.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)