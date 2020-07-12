Выше, шире, длиннее и красивее, чем раньше. Как выглядит новый Полоцкий мост накануне открытия

Источник материала: Tut.by

Накануне «Славянского базара» — 15 июля в 18.00 — по Полоцкому путепроводу в праздничной обстановке пустят транспорт . «Народные новости Витебска» побывали на обновленном мосту и посмотрели, как он выглядит за несколько дней до торжественного открытия.





Напомним, Полоцкий путепровод прокуратура признала аварийным. Движение на нем закрыли 15 ноября 2018 года.

Изначально планировалось, что ремонт растянется на 4 года. Однако строители, которые трудились тут даже ночью, справились в два раза быстрее — за 20 месяцев.













Если раньше на мосту было две полосы, то сейчас — четыре. Посередине — отгороженные блоками трамвайные пути.

Для пешеходов сделаны довольно широкие и удобные тротуары. К автовокзалу ведет новая развязка.













По краям моста установлены гранитные тумбы с гербом Витебска, а ограждения украшают фрагменты с «вышиванкой».

Национальный орнамент и патриотичные надписи нанесли на жилые дома рядом с путепроводом.









Подсветка моста будет состоять из более 700 светильников. Для пассажиров поставили довольно удобные и стильные остановки.

Возле моста посадили клумбы, озеленили и облагородили территорию.













Новый мост уже обкатывают трамваи. К слову, пути для них сделаны по современной технологии — вагон едет без шума. Правда, теперь по мосту будут ходить не четыре маршрута трамвая, как раньше, а только два — № 6 и № 8.

Корреспондент сфотографировал момент, когда на «репетицию» приехали три трамвая с патриотическими надписями — именно они будут участвовать 15 июля в церемонии праздничного пуска транспорта по виадуку.





Полоцкий путепровод построили в 1910-х годах. Восстановили в 1958-м. Его длина тогда была 85 м, ширина — 16 м.

После реконструкции параметры значительно увеличились: теперь длина моста почти полкилометра — 412 м, а ширина — 45 м. Новый мост выше старого на 1,5 м.

Стоимость работ по реконструкции составила порядка 100 млн рублей.



