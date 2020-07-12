12 июля на православном календаре — день святых апостолов Петра и Павла

Источник материала: Полымя





12 июля Церковь празднует день святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Вспоминая их жизнь, труды и подвиги, изумляешься, каким Божественным огнем горели святые. Слова их проповеди обращали ко Христу тысячи людей. Апостолы Пётр и Павел обошли огромные пространства, творили чудеса и несли народам Благую Весть. Их гнали и мучили, а они радовались и свидетельствовали о Христе, за Которого оба приняли мученическую кончину.

Откуда такая сила духа и чистота веры? Ведь из Писания мы знаем апостола Петра не только как горячего и пламенного, но и слабого да малодушного. Это он трижды отрекся от Христа, когда Господа схватили Его враги. А апостол Павел? До обращения в христианство он был врагом Сына Божиего и его последователей, присутствовал при убиении апостола Стефана, гнал, преследовал и разыскивал будущих собратьев по вере.

Как же могло случиться, что апостолы Пётр и Павел так изменились? Это сила благодати Божией. Мы часто надеемся на себя и на свои силы, но забываем о всемогущем Боге. Память же о Нем всегда дает надежду. Ведь сила Божия может сделать с нами то же, что сотворила с апостолами Петром и Павлом: из отступников и гонителей христиан она превратила их в верных исповедников и служителей Христовых. Будем же к этому стремиться сами и молиться Богу о нашем народе.





Анатолий ШЕЛЕСТ,

настоятель Свято-Воскресенского храма агр. Луки

протоиерей