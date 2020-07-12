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Александрия - визитная карточка Беларуси

Не обошлось и без главного атрибута праздника - купальских венков

Президент присоединился к празднику

Кульминация праздника

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Концертные площадки и карусель развлечений. Фестиваль в Александрии продолжается Самый душевный и любимый праздник лета. Александрия снова собрала друзей. На берегу Днепра вновь развернулись концертные площадки и торговые ряды. Провести эти...

Самый душевный и любимый праздник лета. Александрия снова собрала друзей. На берегу Днепра вновь развернулись концертные площадки и торговые ряды. Провести эти июльские выходные здесь для многих белорусских семей - уже традиция. Купалье в Шкловском районе за более чем десятилетие стало поистине национальным брендом. На свою малую родину приехал накануне и Президент. Александр Лукашенко всегда призывает возвращаться к истокам национальных традиций, не забывать свои корни и историю.Сегодня народные гуляния продолжатся.- о самых ярких впечатлениях белорусского Купалья.Праздник в Александрии стал настоящей визитной карточкой страны. Сюда приезжают белорусы с разных уголков своей родины, обычно много зарубежных гостей. Для желающих разработали даже настоящий туристический маршрут по так называемому купальскому кольцу - знакомят со всеми достопримечательностями Шклова, Александрии и ее окрестностями. Здесь все - и колоритная белорусская культура, традиции, и уклад жизни.Центром притяжения, конечно, в эти дни стала гостеприимная Александрия, которая в 11-й раз пригласила к себе друзей.Одни приезжают, чтобы возродить самобытные обычаи.Молодые девушки опуская их в Днепр, предсказывали свое будущее - стоит ли готовиться к свадьбе в этом году. Если венок не потонул - это к жениху. Сотни венков сплетены в Александрии в эти выходные. Мастер-классы здесь же. А еще потрясающей красоты одежда изо льна. От белорусских кутюрье.Здесь мы чувствуем сакральную связь с нашими предками, с родной землей, друг с другом. Этот праздник возвращает нас к истокам национальных традиций. Во многом благодаря им мы были, есть и останемся белорусами. Об этом напоминает и Президент. Александр Лукашенко всегда находит время посетить свою малую родину и присоединиться к празднику.Сперва родился и вырос на своей малой родине, затем сам ковал свою судьбу, стал личностью, теперь вкладывает свои силы в будущее поколение, в наше общее завтра. Вот как шаг за шагом и развивается страна, с каждой белорусской семьей. Страна, которую создавали практически с нуля.Об этом и вечерний гала-концерт - кульминация праздника. 2020-й - завершающий год трехлетия малой родины. И это представление - своего рода подведение итогов. У каждого, конечно, малая родина своя, но александрийская земля в эти дни олицетворяет наш общий дом.На главной сцене Беларусь, Россия, Украина - славянское единство. О нем не раз будут вспоминать артисты.Дождь в Александрии - уже незаменимый атрибут вечернего концерта - его ждут, к нему готовятся. Капризы погоды - практически народная примета. Значит, праздник удался. А он действительно удался. Ведь как иначе, когда вместе собираются друзья.