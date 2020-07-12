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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так При въезде в Острошицкий Городок заработала новая автозаправка "Белоруснефть" Инфраструктура второй кольцевой дороги. При въезде в Острошицкий Городок заработала новая автозаправка "Белоруснефть". Это первая АЗС на трассе. Построена с нуля -...

Инфраструктура второй кольцевой дороги. При въезде в Острошицкий Городок заработала новая автозаправка "Белоруснефть". Это первая АЗС на трассе. Построена с нуля - всего за три месяца.Красную ленту в торжественной обстановке перерезали в том числе представители концерна "Белнефтехим" и объединения "Белоруснефть". Строительство объекта началось в апреле, и уже сейчас АЗС готова предложить услуги торгового зала и пункта общепита, а также широкий ассортимент нефтепродуктов.Ранее единственным сервисным объектом на МКАД-2 было СТО. Эта автозаправка стала первым пунктом благоустройства магистрали. Для реализации новых проектов уже активно приглашают инвесторов (видео).