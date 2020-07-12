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День работников налоговых органов отмечают в Беларуси

12.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Удобные сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. Сейчас платить налоги и бизнесу, и обычным людям быстро и удобно. Те, кто работают в этой сфере,  сегодня отмечают 30-летний юбилей. С профессиональным праздником работников налоговых органов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко:

Президент поздравил работников налоговых органов 

День работников налоговых органов отмечают в Беларуси


"За три десятилетия налоговая служба Беларуси сформировалась как сильная, современная, динамично развивающаяся структура, которая четко и эффективно решает поставленные перед ней задачи, ориентирована на постоянное внедрение передового опыта и высоких технологий, конструктивный диалог с добросовестным плательщиком и повышение его финансовой грамотности. Убежден, компетентность и ответственность сотрудников ведомства, нацеленность на дальнейшее упрощение налоговой системы помогут и в будущем создавать все условия для динамичного роста национальной экономики и благосостояния каждого жителя Беларуси", - говорится в поздравлении.

Работники сферы отвечают за точный расчет и наполнение нашей казны

Ведь за счет налогов развивается социальная сфера, улучшается инфраструктура, выплачиваются пенсии и пособия. За прошлый год в бюджет страны поступило более 26 миллионов рублей.

Сергей Шкут, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Налоговыми органами создана широкая линейка электронных сервисов - это личный кабинет плательщика, где вы сможете осуществить любые административные процедуры, вы можете подать декларацию. В личный кабинет у нас приходит извещение об уплате налогов, есть ряд налоговых калькуляторов, и вы можете просмотреть, просчитать свою деятельность, если вы индивидуальный предприниматель, или как физическое лицо можете просчитать свой подоходный налог за год".

Налоговиков в Беларуси сегодня более 6 тысяч. Это сотрудники профильного министерства, преподаватели вузов и налоговые инспекторы. Львиную долю кадров для отрасли готовит Государственный экономический университет. Только с 2007 года учебное заведение выпустило более 900 таких специалистов.

 
 
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Удобные сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. Сейчас платить налоги и бизнесу, и обычным людям быстро и удобно. Те, кто работают в...
 
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