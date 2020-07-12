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Президент поздравил работников налоговых органов

Работники сферы отвечают за точный расчет и наполнение нашей казны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День работников налоговых органов отмечают в Беларуси Удобные сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. Сейчас платить налоги и бизнесу, и обычным людям быстро и удобно. Те, кто работают в...

Удобные сервисы, дистанционная оплата, электронная очередь и личный кабинет. Сейчас платить налоги и бизнесу, и обычным людям быстро и удобно. Те, кто работают в этой сфере, сегодня отмечают 30-летний юбилей. С профессиональным праздником работников налоговых органов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко:- говорится в поздравлении.Ведь за счет налогов развивается социальная сфера, улучшается инфраструктура, выплачиваются пенсии и пособия. За прошлый год в бюджет страны поступило более 26 миллионов рублей.Налоговиков в Беларуси сегодня более 6 тысяч. Это сотрудники профильного министерства, преподаватели вузов и налоговые инспекторы. Львиную долю кадров для отрасли готовит Государственный экономический университет. Только с 2007 года учебное заведение выпустило более 900 таких специалистов.