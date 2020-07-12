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О работе студотрядов - в "Главном эфире"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 30 тысяч рабочих мест в этом году забронировано для работы в студенческих отрядах Все условия созданы - бойцы пройдут инструктаж и получат необходимую экипировку. Запись продолжается и сейчас. Подать заявку можно онлайн - в соцсетях с...

Все условия созданы - бойцы пройдут инструктаж и получат необходимую экипировку. Запись продолжается и сейчас. Подать заявку можно онлайн - в соцсетях с использованием QR-кода и специальных хештегов. Одно из самых популярных направлений - педагогические отряды в летних лагерях. Так, вожатыми в "Орленке" Сморгонского района работают исключительно студенты.Самые активные студенты получают трудовые путевки на всебелорусскую молодежную стройку в Островец. Почетно ли сегодня быть бойцом и действительно ли песня жить и строить помогает? На своем примере расскажут наши корреспонденты сегодня в