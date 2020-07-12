ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Около 30 тысяч рабочих мест в этом году забронировано для работы в студенческих отрядах

12.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Все условия созданы - бойцы пройдут инструктаж и получат необходимую экипировку. Запись продолжается и сейчас. Подать заявку можно онлайн - в соцсетях с использованием QR-кода и специальных хештегов. Одно из самых популярных направлений - педагогические отряды в летних лагерях. Так, вожатыми в "Орленке" Сморгонского района работают исключительно студенты.

О работе студотрядов - в "Главном эфире"

Самые активные студенты получают трудовые путевки на всебелорусскую молодежную стройку в Островец. Почетно ли сегодня быть бойцом и действительно ли песня жить и строить помогает? На своем примере расскажут наши корреспонденты сегодня в "Главном эфире".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все условия созданы - бойцы пройдут инструктаж и получат необходимую экипировку. Запись продолжается и сейчас. Подать заявку можно онлайн - в соцсетях с...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мы вне политического поля». Рассказываем про партии и организации, которым доверили считать голоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика