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"Радиус FM" - 17 лет

12.07.2020 14:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

FM-волне, наполняющей динамичными трендами всю страну, - сегодня 17 лет! "Радиус FM" - это один из узнаваемых брендов Белтелерадиокомпании. Сегодня радиостанция входит в топ-3 самых популярных FM-волн в Беларуси. Ее могут слушать более чем в 100 городах, благодаря 30 передатчикам и трансляциям на сайте, а значит, танцевать под хиты десятилетия могут одновременно 9 миллионов белорусов. Только самые свежие зарубежные треки и актуальные новости каждые полчаса. В радиусе волны - 41 тысяча подписчиков в соцсетях, скоро радиостанция появится и в популярном TikTok. Весь контент производят два десятка сотрудников, их средний возраст 27 лет.

В свой день рождения в прямом эфире "Радиус FM" дарит подарки 

Сегодня, в свой день рождения, команда "Радиуса" презентует фирменные подарки. Для этого достаточно быть на FM-волне до 14:00. Каждый час самые активные слушатели могут сделать свой день слаще - выиграть полуторакилограммовый торт или получить полезные промоподарки с логотипом радиостанции. Включайтесь в "Радиус" прямо сейчас - онлайн на сайте радиостанции или в FM-диапазоне.

 
 
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FM-волне, наполняющей динамичными трендами всю страну, - сегодня 17 лет! "Радиус FM" - это один из узнаваемых брендов Белтелерадиокомпании. Сегодня радиостанция входит...
 
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