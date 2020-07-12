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"Радиус FM" - 17 лет
12.07.2020 14:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTFM-волне, наполняющей динамичными трендами всю страну, - сегодня 17 лет!
В свой день рождения в прямом эфире "Радиус FM" дарит подаркиСегодня, в свой день рождения, команда "Радиуса" презентует фирменные подарки. Для этого достаточно быть на FM-волне до 14:00. Каждый час самые активные слушатели могут сделать свой день слаще - выиграть полуторакилограммовый торт или получить полезные промоподарки с логотипом радиостанции. Включайтесь в "Радиус" прямо сейчас - онлайн на сайте радиостанции или в FM-диапазоне.
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FM-волне, наполняющей динамичными трендами всю страну, - сегодня 17 лет! "Радиус FM" - это один из узнаваемых брендов Белтелерадиокомпании. Сегодня радиостанция входит...
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