Источник материала: БT

В свой день рождения в прямом эфире "Радиус FM" дарит подарки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Радиус FM" - 17 лет FM-волне, наполняющей динамичными трендами всю страну, - сегодня 17 лет! "Радиус FM" - это один из узнаваемых брендов Белтелерадиокомпании. Сегодня радиостанция входит...

FM-волне, наполняющей динамичными трендами всю страну, - сегодня 17 лет!- это один из узнаваемых брендов Белтелерадиокомпании. Сегодня радиостанция входит в топ-3 самых популярных FM-волн в Беларуси. Ее могут слушать более чем в 100 городах, благодаря 30 передатчикам и трансляциям на сайте, а значит, танцевать под хиты десятилетия могут одновременно 9 миллионов белорусов. Только самые свежие зарубежные треки и актуальные новости каждые полчаса. В радиусе волны - 41 тысяча подписчиков в соцсетях, скоро радиостанция появится и в популярном TikTok. Весь контент производят два десятка сотрудников, их средний возраст 27 лет.Сегодня, в свой день рождения, команда "Радиуса" презентует фирменные подарки. Для этого достаточно быть на FM-волне до 14:00. Каждый час самые активные слушатели могут сделать свой день слаще - выиграть полуторакилограммовый торт или получить полезные промоподарки с логотипом радиостанции. Включайтесь в "Радиус" прямо сейчас - онлайн на сайте радиостанции или в FM-диапазоне.