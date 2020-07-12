«Мы вне политического поля». Рассказываем про партии и организации, которым доверили считать голоса

Источник материала: Tut.by

В этом году считать наши голоса будет более 63 тысяч членов участковых комиссий, которых выбирали местные чиновники и депутаты. От оппозиционных партий прошло чуть более 1% от заявленных кандидатов, от провластных — более 96%. Судя по цифрам, лидеры политической жизни в Беларуси — партия труда и справедливости, коммунистическая и аграрная партии. Кроме того, в состав комиссий вошли почти все представители самых активных во время выборов общественных организаций — Белая Русь, БРСМ, Союз женщин, Союз ветеранов, Белорусский фонд мира и профсоюзы ФПБ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мы решили посмотреть, чем занимаются лидеры политической и общественной жизни — не только во время выборов, но и во время электорального затишья.

«Комиссии максимально наполняли проверенными людьми»

Участковые избирательные комиссии — это самое низовое, но вместе с тем очень важное звено в цепочке организации выборов. Как избиратели мы видим работу членов участковой комиссии в том, что они сверяют наш паспорт с данными в журнале регистрации и выдают нам под подпись бюллетень. Члены комиссии считают все наши голоса, готовят итоговый протокол. Кроме того, проводят заседания, заранее получают пустые бюллетени, сверяют и уточняют списки избирателей, организуют приглашения прийти на избирательный участок, готовят сам избирательный участок.



В Воложине выбирают участковых членов комиссии Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стать членом комиссии, по закону, можно от общественной организации, политической партии, трудового коллектива или группы граждан. В этом году больше всего выдвиженцев было именно от избирателей — более 20 тысяч. Появилась новая общественная кампания «Честные люди», которая призывала активно включаться в избирательный процесс, благодаря чему люди, которые никогда раньше не следили за выборами, стали собирать подписи, чтобы войти в состав комиссии. Однако из почти 2 тысяч «Честных людей» в комиссиях оказалось всего 12 человек, в большинстве случаев чиновники голосовали за «опытных людей», которые ранее уже работали в избирательных комиссиях.

Далее по числу выдвиженцев идут общественные объединения (более 32,5 тысяч активистов), политические партии (более 6,7 тысяч) и трудовые коллективы (более 6,3 тысяч).

Оппозиционные партии подали заявки на 545 активистов, но в итоге прошло только шесть человек (1,1% от выдвинутых), провластные партии заявили 3844 человека и 3 717 из них в итоге стали членами комиссии (96,7%). Такой же результат в можно наблюдать и по выдвиженцам от БРСМ, Белой Руси, Союза женщин, Союза ветеранов, Белорусского фонда мира и профсоюзов ФПБ — в участковые комиссии прошло 96,9% выдвинутых представителей.



В Воложине выбирают участковых членов комиссии Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В этом году в участковых избирательных комиссиях представлено всего шесть представителей оппозиционных партий на всю страну, это около 0,009%, — говорит координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. — Для сравнения — на президентских выборах в 2015 году таких представителей было около 30. Тогда мы тоже говорили о том, что власть всеми способами пытается не допустить представителей оппозиции к подсчету голосов, но в этом году ситуация стала в пять раз хуже. Есть две причины, первая — партия «Справедливый мир» отказалась участвовать в этой избирательной кампании, они выступают за бойкот, ранее их представители были в комиссиях. Вторая причина — общая обстановка с выборами. Никто из местной вертикали не хочет неожиданностей, поэтому комиссии максимально наполняли проверенными людьми.

От профсоюзов до Красного Креста

Уже традиционно для белорусских выборов больше всего представителей в участковых комиссиях будет от Федерации профсоюзов — более 9,3 тысяч человек. ФПБ — это самая массовая общественная организация в Беларуси, объединяющая около 4 млн человек и представленная на каждом государственном предприятии, каждый месяц с зарплаты работников удерживаются взносы на деятельность организации. По уставу, главная задача ФПБ — защита трудовых и социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюзов. Возглавляет Федерацию Михаил Орда, он же руководитель инициативной группы Александра Лукашенко. В состав участковых комиссий в основном вошли представители профсоюза работников образования и науки, сельского хозяйства, госуправления.



Михаил Орда, лидер ФПБ Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Второе место среди общественных организаций у «Белой Руси» — более 4,5 тысяч представителей стали членами участковых комиссий. Организация включает более 180 тысяч активистов, представленных в основном в бюджетных организациях и на госпредприятиях. Цель «Белой Руси» — «объединению прогрессивных сил общества, заинтересованных в построении сильной и процветающей Беларуси, социально справедливого общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа». Возглавляет организацию Геннадий Давыдько, в прошлом — актер и глава Белтелерадиокомпании, ныне — депутат парламента.

На третьем месте — «Белорусский союз женщин» — также 4,4 тысячи представителей вошли в участковые избирательные комиссии. Организация состоит из более чем 144 тысяч членов, задачи — повышение статуса женщин в обществе, защита их прав, ликвидация всех форм насилия и дискриминации, благотворительность. Возглавляет союз Марианна Щеткина, занимавшая должности министра труда и соцзащиты, вице-спикера верхней палаты парламента.

Чуть отстает Белорусский республиканский союз молодежи — считать наши голоса будет 4,1 тысячи его активистов. БРСМ — самая многочисленная молодежная организация страны, официально включает около 480 тысяч членов, занимается молодежной политикой — например, студенческими студотрядами. Ее лидер Дмитрий Воронюк подчеркивал , что «наша организация — за президента, мы этого не стесняемся. Мы любим нашу страну, уважаем нашего президента. Все ребята из нашей организации и я лично поддерживаем его».



Дмитрий Воронюк, лидер БРСМ Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Замыкает пятерку лидеров Белорусский фонд мира — более 3 тысяч его активистов мы увидим в избирательных комиссиях. На фоне предыдущих общественных организаций фонд мира является, пожалуй, самой незаметной, хотя берет свою историю с 1950-х, когда собиралась помощь для советских граждан, пострадавших от войны. Белорусский фонд мира занимается миротворческой, благотворительной и другой гуманитарной деятельностью, существует за счет пожертвований и спонсорской помощи. Возглавляет фонд Максим Мисько, экс-депутат парламента.

Кроме того, в участковых комиссиях представлены члены Белорусского общественного объединения ветеранов, которое насчитывает 2,5 млн активистов. Как поясняют в организации, большинство из них — ветераны труда, «поэтому не стоит удивляться, что учителя выдвигались от объединения ветеранов». Также голоса на выборах будут считать представители Красного Креста, Белорусского детского фонда, известные по своей благотворительной деятельности, как и Белорусский фонд мира существуют за счет взносов и спонсорской помощи.

«Тысячу человек надо чем занять»

В участковых комиссиях представителей от БРСМ будет больше, чем от всех вместе взятых политических партий — 3723 человека. Судя по цифрам, сама активная политическая жизнь у членов организации в Минске, самая пассивная — в Гродно.

На первом месте среди партий — представители Республиканской партии труда и справедливости — более 1,2 тысяч. В парламенте представлено шесть депутатов от РПТС. Лидер партии Василий Заднепряный на прошлых выборах выдвигался в президенты, но снял свою кандидатуру через несколько часов после интервью на TUT.BY. Позже он заявил, что нужно поддержать Лукашенко, чтобы не повторить украинский сценарий.

В этом году партия снова решила не выдвигать своего кандидата: «собирать подписи в сложный эпидемиологический период, когда люди предпочитают соблюдать дистанцию, по меньшей мере, безответственно», заявил лидер партии. Вообще о партии труда и справедливости обычно говорят именно во время выборов, поскольку ее члены активно представлены в избирательных комиссиях. Во время электорального затишья члены партии, судя по новостям на сайте, участвуют в возложении цветов на мемориалах и памятниках, высказываются по вопросам интеграции и поздравляют друг друга с государственными праздниками. При этом председатель Минской городской организации РПТС Александр Степанов говорит, что партии на самом деле много дел и достижений:



Василий Заднепряный, лидер РПТС Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У нашей партии сейчас вообще высокий рейтинг, в Администрации президента мы на втором месте после коммунистов (Коммунистической партии Беларуси — Прим. TUT.BY) — по авторитету, так сказать. У нас и встречи, и съезды, к нам «Единая Россия» приезжала, налаживаем контакты с зарубежными коллегами.

На втором месте по количеству членов участковых комиссий — представители Коммунистической партии Беларуси — 926 человек. КПБ, по уставу, ориентирует общество на социалистический путь развития, выступает за укрепление белорусской государственности и воссоздание союза народов, входивших ранее в СССР. Коммунисты поддерживают политику Александра Лукашенко, в парламенте представлено 11 членов партии.

Третье место — у Белорусской аграрной партии, возглавляет которую Михаил Русый, бывший министр сельского хозяйства и бывший вице-премьер, а сейчас — член Совета Республики. В этом году 574 членов аграрной партии будут считать голоса на президентских выборах. Узнать хоть что-нибудь об их деятельности непросто, у партии нет ни сайта, ни даже номера телефона, в прессе нет ни новостей, ни интервью. Если внимательно изучить список членов комиссии, которые выдвигались от аграриев, можно обнаружить там немало учителей, завучей и директоров школ.



Михаил Русый, лидер Белорусской аграрной партии Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На четвертом месте — Белорусская социально-спортивная партия, у которой в 2020 году тоже нет сайта, а единственный указанный номер телефона недоступен. В 90-х партия создавалась для поддержки спортсменов, чем она занимается сейчас, сказать сложно — нет ни новостей, ни интервью, но 544 члена партии уже работают в участковых избирательных комиссиях, среди них и врачи, и чиновники, и учителя.

Замыкает пятерку лидеров Социал-демократическая партия Народного Согласия, 343 представителя которой вошли в участковые комиссии. У этой партии тоже нет сайта, о деятельности с большего становится известно при выдвижении членов избирательных комиссии.

— А какой смысл в публичности? Это что-то меняет? — отвечает вопросом на вопрос лидер партии Сергей Ермак. Он сам вошел в состав Гомельской областной избирательной комиссии. — У нас в Гомельской области больше тысячи человек, их надо чем-то занять, поэтому мы выдвигаем их в участковые комиссии, чтобы они были при деле. Много у нас из 17 партий борются за власть? Мы вообще вне всякого политического поля. Чтобы бороться за власть, нужно менять Конституцию, чтобы как во всем мире в парламент и местные органы самоуправления проходили по партийным спискам. Пока этого нет, какая может быть борьба за власть? В этой ситуации мы просто реализуем право граждан на политическую жизнь, и не более того.

— В чем выражается политическая жизнь?

— В том, что люди могут собраться, поговорить, обменяться мнением и в том, что они, в том числе, работают в комиссиях, или могут быть наблюдателями, мы человек 200 еще будем в наблюдатели выдвигать. Ну хотя бы что-то.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович говорит, что лидеры по выдвижению членов участковых комиссий из года в год остаются теми же:

— Нами зафиксированы случаи, когда один и тот же человек сначала выдвигается от политической партии, на следующих выборах он же идет от общественной организации, потом подает заявление от группы граждан. По сути, в комиссии одни и те же люди, но создается видимость широкого общественно-политического поля, которое выдвигает своих представителей в состав комиссий. Однако кандидатуры по-прежнему не обсуждаются и по-прежнему на большинстве участков представлены работники одного и того же учреждения — начальники и их подчиненные, пусть они и выдвигаются от разных организаций или группы избирателей.