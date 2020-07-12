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На неделе Президент встретился с коллективом минского "Атланта"

12.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этот сюжет будет полезно посмотреть юному поколению минчан, которые и не видели столицу 2 десятилетия назад…

Наше поколение помнит Минск и в качестве бренда бытовой техники! Думаю, холодильники с таким названием еще у многих работают. Теперь они под маркой "Атлант". Кстати, в нынешнее кризисное время, когда мировые производители останавливали конвейеры, "Атлант", наоборот, расправил плечи. 

Выпуск бытовой техники не поставили на паузу, не закрыли на карантин. В итоге сработали очень даже хорошо. Это притом, что промышленности - и не только нашей - сегодня приходится несладко. Ограничения на внешних рынках работать точно не помогают! В этот период на "Атланте" сконцентрировались на интернет-продажах, что и позволило удержаться на плаву.

В марте так и вовсе продали рекордное количество техники. Выходить на конвейер приходилось даже по субботам. Работу завода "Атлант" в это непростое время Президент назвал примером для других. И здесь же сделал важный акцент - под марку пандемии нельзя списывать все управленческие недочеты, нельзя, чтобы из-за этого страдали люди. 

Именно поэтому поручение правительству звучало четко: зарплаты на частных предприятиях должны быть примерно на уровне десятка крупнейших госзаводов. Вообще, приезд на это производство заставил лишний раз проанализировать пройденный путь в непростое для всего мира время. О чем Президент и сказал коллективу минского "Атланта". 

Общаясь с коллективом предприятия, Александр Лукашенко ответил на вопросы молодежи. Много говорили о развитии. На таких предприятиях, как "Атлант",  должны видеть перспективу новых продуктов. А если взять всю страну - точкой опоры должны стать новые технологичные проекты, которые поднимут Беларусь на новый уровень. 

Вообще, объемы продажи "белой техники" - величина не постоянная: летом спрос растет, зимой падает! Из-за этой сезонности держать большой штат нет смысла. Именно поэтому уже не первый год предприятие привлекает в горячее время студотрядовцев. Заводу - подспорье, ребятам - опыт и лишняя копейка.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот сюжет будет полезно посмотреть юному поколению минчан, которые и не видели столицу 2 десятилетия назад… Наше поколение помнит Минск и в качестве бренда...
 
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