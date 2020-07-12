ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В начале недели Президент встретился с активом столицы

12.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В комплексе на проспекте Победителей собралось около тысячи участников: высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий. Управленцы, от которых зависит развитие города и создание комфортной среды для жизни. Минск - это лицо страны, центр, который объединяет политику, экономику, культуру и науку в единую систему. Так и вся Беларусь  должна быть зеркальным отражением, то есть единым целым, в том числе и касательно уровня жизни. 

Именно в экономике в такое непростое время жизненно необходимо быть на шаг впереди других. Яркий пример - строительство АЭС, которое вытягивает на новый уровень сразу ряд смежных отраслей. В первую очередь  выгодное и экологичное производство электромобилей. Впрочем, в любой сфере есть свой потенциал роста. К примеру, через масштабный переход на цифру и тотальный контроль качества продукции. Точки опоры определены, и сейчас не время что-то ломать. Как раз о сути реформ достаточно емко и четко высказался Президент. Давайте вспомним его слова. 

В начале недели Президент встретился с активом столицы


Явным сдерживающим для роста экономики фактором остается коррупция. В нашей стране борьба с этим злом ведется открыто и прозрачно, не глядя на должности и погоны. За нарушение закона все люди отвечают в равной степени, и эта практика будет продолжена.

Впрочем, Минск остается своеобразным локомотивом для страны, он задает планку качества работы по самым разным направлениям. Город - образец для проведения культурных и спортивных мероприятий, поэтому и внимание к столице особое. Президент ставит задачу не допустить перенаселения мегаполиса. А тонкий баланс, достигнутый сегодня, будет развиваться в первую очередь при участии самих минчан.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В комплексе на проспекте Победителей собралось около тысячи участников: высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий. Управленцы, от которых...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Александрия собирает друзей". Фестиваль народной дипломатии на берегу Днепра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика