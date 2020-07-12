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О работе журналистского цеха предметно говорили на этой неделе во Дворце Независимости

12.07.2020 21:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И даже шире, о нынешней медиареальности предметно говорили на этой неделе во Дворце Независимости. Большой откровенный диалог между Президентом и теми, кто формирует мировоззрение общества. 250 журналистов, руководителей крупнейших госСМИ, экспертов и аналитиков. 

Александр Лукашенко с первых же минут общения обозначил: в зале вряд ли собрались лишь сторонники всех решений, принимаемых в стране, но это и хорошо. Президент всегда за свободу мнений. Мозговой штурм - весьма полезный инструмент для обсуждения насущных вопросов. А их немало. 

Говорили и о профессиональном - вроде контента, развития рекламного рынка, работы журналистов и операторов, фейков и информационной безопасности. Но обсуждали и то, что скрыто от широкого взгляда, - нюансы внутренней и внешней политики. В общей сложности 5 с половиной часов живого разговора без заранее подготовленных вопросов. Говорили откровенно о самом важном. 

Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. В том числе, это давление на себе ощущают в полной мере и средства массовой информации. Неудивительно, 2020-й - год большой политической кампании. Впереди - не только президентские выборы. Много говорят и об изменениях в конституцию. Но все эти новации в государстве будут постепенными и от жизни. 

 
 
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И даже шире, о нынешней медиареальности предметно говорили на этой неделе во Дворце Независимости. Большой откровенный диалог между Президентом и теми, кто...
 
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