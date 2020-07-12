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"Александрия собирает друзей". Фестиваль народной дипломатии на берегу Днепра
12.07.2020 21:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ начале программы заглянем в небольшое местечко на востоке нашей страны. Самый душевный и любимый праздник лета. Александрия снова собрала друзей. На берегу Днепра в живописных пейзажах вновь развернулись концертные площадки и торговые ряды. Провести эти июльские выходные здесь для многих белорусских семей уже традиция. Купалье в Шкловском районе более чем за десятилетие стало и региональным, и национальным брендом.
На свою малую родину приехал накануне и Президент. Александр Лукашенко всегда призывает возвращаться к истокам национальных традиций, не забывать свои корни и историю. Здесь, на родной земле, Глава государства обратился с теплыми словами к гостям. В этом году завершается трилогия малой родины. И это повод поговорить с близкими людьми, сказать о том, что сделано, и поделиться планами на будущее.
Не стоит объяснять и лишний раз говорить, что для Президента этот праздник, конечно, особенный. Вот и с трибуны землякам и гостям Александрии Глава государства скажет: рай для каждого человека там, где находится его сердце.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам, который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее. 2020-й завершает трилогию малой родины. Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле. Вспомните, какой она была еще 2-3 года назад, а пять, десять, четверть века… Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля на обломках великой империи, имя которой Советский Союз".
По традиции праздник на берегу Днепра продолжался до глубокой ночи. Все подробности чуть позже, к этой теме мы еще вернемся в "Главном эфире".
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В начале программы заглянем в небольшое местечко на востоке нашей страны. Самый душевный и любимый праздник лета. Александрия снова собрала друзей. На берегу...
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