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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Александрия собирает друзей". Фестиваль народной дипломатии на берегу Днепра В начале программы заглянем в небольшое местечко на востоке нашей страны. Самый душевный и любимый праздник лета. Александрия снова собрала друзей. На берегу...

В начале программы заглянем в небольшое местечко на востоке нашей страны. Самый душевный и любимый праздник лета. Александрия снова собрала друзей. На берегу Днепра в живописных пейзажах вновь развернулись концертные площадки и торговые ряды. Провести эти июльские выходные здесь для многих белорусских семей уже традиция. Купалье в Шкловском районе более чем за десятилетие стало и региональным, и национальным брендом.На свою малую родину приехал накануне и Президент. Александр Лукашенко всегда призывает возвращаться к истокам национальных традиций, не забывать свои корни и историю. Здесь, на родной земле, Глава государства обратился с теплыми словами к гостям. В этом году завершается трилогия малой родины. И это повод поговорить с близкими людьми, сказать о том, что сделано, и поделиться планами на будущее.Не стоит объяснять и лишний раз говорить, что для Президента этот праздник, конечно, особенный. Вот и с трибуны землякам и гостям Александрии Глава государства скажет: рай для каждого человека там, где находится его сердце.По традиции праздник на берегу Днепра продолжался до глубокой ночи. Все подробности чуть позже, к этой теме мы еще вернемся в "Главном эфире".