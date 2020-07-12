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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так История мегаполиса. Как развивался Минск При участии горожан город стал таким, каким мы его видим сегодня: уютным, зеленым, просторным. Думаю, свои эпитеты есть у каждого. И в такие моменты, прогуливаясь по...

При участии горожан город стал таким, каким мы его видим сегодня: уютным, зеленым, просторным. Думаю, свои эпитеты есть у каждого. И в такие моменты, прогуливаясь по любимым улицам или общаясь с друзьями на любимой террасе, всегда полезно оглянуться назад. И вспомнить историю современного мегаполиса. А была она весьма непростой. От гигантских очередей за дефицитными товарами, поросших бурьяном площадей в центре города до огромных торговых комплексов, от пригородных деревень к комфортным микрорайонам и знаковым объектам для всей страны.За последние четверть века кадры из жизни столицы изменились до неузнаваемости. "Минск-Арена", Национальная библиотека, железнодорожный вокзал - список мест, которые стали близкими для минчан, можно продолжать очень долго. Лучше посмотрим и вспомним, как город приобретал свой настоящий облик.Начинаем в самом сердце большого города. В тени минской Ратуши. Именно здесь жители и гости столицы из года в год открывают для себя культуру разных стран, слушают классику и подхватывают ритмы джаза. Это творческая площадка и одновременно один из главных деловых центров - в залах белоснежного здания принимают зарубежные делегации и подписывают значимые документы.Почти два десятилетия назад городскую Ратушу, разрушенную еще в XIX веке, восстановили по сохранившимся изображениям. И это был не просто туристический проект.Верхний город - и точка отсчета одной из главных городских магистралей. Проспект Победителей за последние десятилетия значительно изменил свой облик. Здесь сконцентрировались культурные, спортивные и торговые объекты. Музей Великой Отечественной, футбольный манеж, Дворец художественной гимнастики, и, конечно, "Минск-Арена".Многопрофильный комплекс, где не раз принимали европейские и мировые форумы, появился, казалось бы, на самом краю города. Теперь это часть большого комфортного микрорайона.А это еще одно место, которое сейчас ассоциируется с большими победами. Стадион "Динамо" объединяет не одно поколение спортивных болельщиков. Хотя раньше сюда заглядывали не только любители футбола и легкой атлетики. На этой площадке возвышались вещевые палатки и павильоны, а шуму трибун аккомпанировал гул оживленной торговли.До этого молодежь собиралась на танцплощадке и в кинозале под открытым небом.Новую, современную главу в своей летописи "Динамо" начал в 2012-м. Тогда стартовала масштабная реконструкция. За всеми изменениями на родной арене Леонид Бондарович наблюдал из собственного окна. Голос стадиона - именно он озвучивает все спортивные события - и настоящий хранитель истории знакового объекта.Леонид Бондарович, диктор стадиона "Динамо":Кадры 1991о года. Появления дефицитного товара на полках легендарного ЦУМа тогда ждали не меньше, чем финала самых масштабных спортивных событий на стадионе "Динамо". Жители Минска буквально штурмуют центральный универмаг.Сейчас, когда витрины пестрят самыми разными брендами, это кажется нереальным, но факт! С тех пор торговый комплекс пережил несколько реконструкций - торговые площади увеличились почти вдвое. Неизменным остался главный принцип - акцент на белорусских товарах.Не менее приветливо встречают гостей Национальной библиотеки. Уже 14 лет хранилище знаний является и одной из главных достопримечательностей страны.Огромный ромбокубооктаэдр за три с половиной года вырос на месте бывшей деревни. Нестандартное здание Национальной библиотеки попало во многие архитектурные рейтинги и стало современным символом города, по которому теперь Минск узнают во всем мире.В 2006-м белорусский "алмаз" стал новатором не только в архитектурных, но и технологических решениях. В старом здании, вспоминает директор Роман Мотульский, иногда просто не хватало стульев. Среди читателей сейчас жители 120 стран мира. Это возможно благодаря информационным трендам, которые подхватывает команда учреждения.Это всего несколько локаций, которые в Минске объединяют представителей разных возрастов и профессий.Тем временем карта города продолжает пополняться, чтобы сделать его еще более комфортным и многогранным: творческим, инновационным, спортивным. Среди тех объектов, которые скоро пропишутся на столичных улицах, важные социальные: детские сады и поликлиники в новых микрорайонах, Национальный футбольный стадион и бассейн международного класса. А быть более мобильным мегаполису поможет третья ветка метро.