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История мегаполиса. Как развивался Минск
12.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПри участии горожан город стал таким, каким мы его видим сегодня: уютным, зеленым, просторным. Думаю, свои эпитеты есть у каждого. И в такие моменты, прогуливаясь по любимым улицам или общаясь с друзьями на любимой террасе, всегда полезно оглянуться назад. И вспомнить историю современного мегаполиса. А была она весьма непростой. От гигантских очередей за дефицитными товарами, поросших бурьяном площадей в центре города до огромных торговых комплексов, от пригородных деревень к комфортным микрорайонам и знаковым объектам для всей страны.
За последние четверть века кадры из жизни столицы изменились до неузнаваемости. "Минск-Арена", Национальная библиотека, железнодорожный вокзал - список мест, которые стали близкими для минчан, можно продолжать очень долго. Лучше посмотрим и вспомним, как город приобретал свой настоящий облик.
Начинаем в самом сердце большого города. В тени минской Ратуши. Именно здесь жители и гости столицы из года в год открывают для себя культуру разных стран, слушают классику и подхватывают ритмы джаза. Это творческая площадка и одновременно один из главных деловых центров - в залах белоснежного здания принимают зарубежные делегации и подписывают значимые документы.
Почти два десятилетия назад городскую Ратушу, разрушенную еще в XIX веке, восстановили по сохранившимся изображениям. И это был не просто туристический проект.
Валерий Морозов, завкафедрой архитектурного факультета БНТУ, доктор архитектуры: "После обретения независимости необходимо было определиться с нашей историей, что мы имеем ценность, государственность, свои достижения, в том числе и в архитектуре. Я сам родился в Минске и помню этот центр. Здесь была транспортная развязка, посередине росли деревья. Благоустройства фактически не было. И вот за последние 30 лет здесь воссоздали исторический центр. Ратуша - символ независимости".
Верхний город - и точка отсчета одной из главных городских магистралей. Проспект Победителей за последние десятилетия значительно изменил свой облик. Здесь сконцентрировались культурные, спортивные и торговые объекты. Музей Великой Отечественной, футбольный манеж, Дворец художественной гимнастики, и, конечно, "Минск-Арена".
Многопрофильный комплекс, где не раз принимали европейские и мировые форумы, появился, казалось бы, на самом краю города. Теперь это часть большого комфортного микрорайона.
А это еще одно место, которое сейчас ассоциируется с большими победами. Стадион "Динамо" объединяет не одно поколение спортивных болельщиков. Хотя раньше сюда заглядывали не только любители футбола и легкой атлетики. На этой площадке возвышались вещевые палатки и павильоны, а шуму трибун аккомпанировал гул оживленной торговли.
До этого молодежь собиралась на танцплощадке и в кинозале под открытым небом.
Новую, современную главу в своей летописи "Динамо" начал в 2012-м. Тогда стартовала масштабная реконструкция. За всеми изменениями на родной арене Леонид Бондарович наблюдал из собственного окна. Голос стадиона - именно он озвучивает все спортивные события - и настоящий хранитель истории знакового объекта.
Леонид Бондарович, диктор стадиона "Динамо": "1 мая 1955 года - написано рукой моей мамы. Ограждение, которое было тогда, такое и сейчас. Хотя сам стадион многократно менял свой облик, статус, настроение, и сейчас совершенно другой – современный, международный. Это в каком-то смысле символ города, улицы Кирова, спорта белорусского, поэтому стадион всегда был центром притяжения минчан, гостей. Символ настроения. Сколько здесь было спортивных праздников грандиозных!"
Кадры 1991о года. Появления дефицитного товара на полках легендарного ЦУМа тогда ждали не меньше, чем финала самых масштабных спортивных событий на стадионе "Динамо". Жители Минска буквально штурмуют центральный универмаг.
Сейчас, когда витрины пестрят самыми разными брендами, это кажется нереальным, но факт! С тех пор торговый комплекс пережил несколько реконструкций - торговые площади увеличились почти вдвое. Неизменным остался главный принцип - акцент на белорусских товарах.
Алексей Сокол, гендиректор ОАО "ЦУМ Минск": "Люди фактически с ночи занимали очередь, писали номерки, бумажки, чтобы купить себе телевизор. То же самое с холодильниками, с любой бытовой техникой. Вот по эти колонны был торговый зал. Дальше были уже витрины. Мы пошли на реконструкцию, убрали подрезку, потому что торговые площади - это самое важное. Сформировался постоянный контингент покупателей, мы узнаем их в лицо, здороваемся".
Не менее приветливо встречают гостей Национальной библиотеки. Уже 14 лет хранилище знаний является и одной из главных достопримечательностей страны.
Огромный ромбокубооктаэдр за три с половиной года вырос на месте бывшей деревни. Нестандартное здание Национальной библиотеки попало во многие архитектурные рейтинги и стало современным символом города, по которому теперь Минск узнают во всем мире.
В 2006-м белорусский "алмаз" стал новатором не только в архитектурных, но и технологических решениях. В старом здании, вспоминает директор Роман Мотульский, иногда просто не хватало стульев. Среди читателей сейчас жители 120 стран мира. Это возможно благодаря информационным трендам, которые подхватывает команда учреждения.
Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси: "В библиотеку просто нельзя было войти. Вся входная группа была заполнена. Молодежь прознала, что здесь есть быстрый и бесплатный интернет. Сейчас он у каждого в кармане, а тогда было чудо. Мы делаем все, чтобы библиотеку приблизить к нашим пользователям. Как ни парадоксально, чтобы не так часто ходили к нам, а мы к читателям. Мы открыли систему виртуальных читальных залов. Открыли электронную доставку документов".
Это всего несколько локаций, которые в Минске объединяют представителей разных возрастов и профессий.
Тем временем карта города продолжает пополняться, чтобы сделать его еще более комфортным и многогранным: творческим, инновационным, спортивным. Среди тех объектов, которые скоро пропишутся на столичных улицах, важные социальные: детские сады и поликлиники в новых микрорайонах, Национальный футбольный стадион и бассейн международного класса. А быть более мобильным мегаполису поможет третья ветка метро.
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При участии горожан город стал таким, каким мы его видим сегодня: уютным, зеленым, просторным. Думаю, свои эпитеты есть у каждого. И в такие моменты, прогуливаясь по...
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