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Офшоры обсудят в "Понятной политике" в понедельник
12.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто такое зона вне закона и почему над ней никогда не садится финансовое солнце? Тихая гавань, райские острова, где можно все и за это ничего не будет. Офшоры - инструмент отмывания денег, честная заначка или дыра мировой экономики?
Ежегодно десятки триллионов долларов оказываются вне налоговых радаров, вне банковской системы и вне имен и паспортов. Чем опасны офшоры, как работают серые схемы и почему нечестные на руку бизнесмены и политики пытаются их создавать? Обо всем поговорим в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы".
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Что такое зона вне закона и почему над ней никогда не садится финансовое солнце? Тихая гавань, райские острова, где можно все и за это ничего не будет. Офшоры -...
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