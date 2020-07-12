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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы из разных уголков и зарубежные туристы. Гостеприимная Александрия в 11-й раз пригласила друзей Возвращаемся на берег Днепра, куда гостеприимная Александрия в 11-й раз пригласила друзей. Этот праздник - уже настоящая культурная визитная карточка страны....

Возвращаемся на берег Днепра, куда гостеприимная Александрия в 11-й раз пригласила друзей.Этот праздник - уже настоящая культурная визитная карточка страны. Сюда приезжают белорусы из разных уголков своей родины, много и зарубежных гостей. В первую очередь из России и Украины. Для удобства туристов разработали даже настоящий маршрут по так называемому купальскому кольцу: знакомят со всеми достопримечательностями Шклова, Александрии и ее окрестностей.Здесь все: и колоритная белорусская культура, традиции, и уклад жизни, в котором каждый находит что-то свое, родное. Не просто живописное место. Шкловский район в эти дни напоминает нам о единстве славян, о нашей общей истории и традициях.Сакральная связь с предками, с родной землей, друг с другом. Праздник возвращает нас к истокам национальных традиций. Во многом благодаря им мы были, есть и останемся белорусами.Кульминацией стал вечерний гала-концерт. Представление - своего рода подведение итогов трилогии малой родины. У каждого, конечно, она своя, но александрийская земля в эти дни, безусловно, центр притяжения.Дождь в Александрии - уже знаменитый атрибут вечернего концерта, практически народная примета. Значит, праздник удался, а по-другому и быть не могло, когда вместе собираются друзья.