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Фильм "Судьба гигантов" в студии на Макаенка, 9 обсудят эксперты. Сегодня в 19:20 на "Беларусь 1"

13.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Судьба двух заводов, коллективов и целых отраслей. Агентство теленовостей представит сегодня новую серию нашумевшего проекта "Судьба гигантов". Второй  эпизод пятого сезона расскажет о вердикте, который вынесло время двум промышленным гигантам Советского Союза - белорусскому "Камволю" и литовскому "Дробе". Предприятия составляли костяк текстильной отрасли, но выжить удалось немногим. Минский комбинат сегодня  крупнейшее предприятие в регионе. 

Фильм "Судьба гигантов" в студии на Макаенка, 9 обсудят эксперты. Сегодня в 19:20 на "Беларусь 1"


Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Эта ниша выбрана правильно. Время показало также:  мы правильный сделали выбор. Текстиль - это очень трудоемкое производство. И  не каждая даже азиатская страна мира может позволить себе такое большое производство - целую прядильно-текстильную фабрику".

Открытый показ: обсуждаем тему в эфире

Премьера  сегодня в 19:20. Прямо в студии на Макаенка, 9 фильм обсудят эксперты. "Открытый показ" смотрите на "Беларусь 1" и спутниковом канале "Беларусь 24".

 
Теги: Новости
 
 
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Судьба двух заводов, коллективов и целых отраслей. Агентство теленовостей представит сегодня новую серию нашумевшего проекта "Судьба гигантов". Второй  эпизод...
 
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