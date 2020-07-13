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Фильм "Судьба гигантов" в студии на Макаенка, 9 обсудят эксперты. Сегодня в 19:20 на "Беларусь 1"
13.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСудьба двух заводов, коллективов и целых отраслей. Агентство теленовостей представит сегодня новую серию нашумевшего
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Эта ниша выбрана правильно. Время показало также: мы правильный сделали выбор. Текстиль - это очень трудоемкое производство. И не каждая даже азиатская страна мира может позволить себе такое большое производство - целую прядильно-текстильную фабрику".
Открытый показ: обсуждаем тему в эфиреПремьера сегодня в 19:20. Прямо в студии на Макаенка, 9 фильм обсудят эксперты. "Открытый показ" смотрите на
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Судьба двух заводов, коллективов и целых отраслей. Агентство теленовостей представит сегодня новую серию нашумевшего проекта "Судьба гигантов". Второй эпизод...
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