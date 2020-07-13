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Убрать качественно, не допустить потерь. Белорусские аграрии включаются в большую жатву

13.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Качественно собрать урожай и не допустить потерь. Белорусские аграрии постепенно включаются в большую жатву, и уже намолочено 90 000 тонн зерновых и зернобобовых. Первые гектары скошены в Гродненской, Брестской, Гомельской и Минской областях. В работу постепенно вливается и Могилевщина. Там уборочная в большинстве районов начнется в конце июля, сообщил в "Главном эфире" председатель облисполкома Леонид Заяц. На сегодня полностью готов машинный парк, сейчас закупают дополнительно еще 130 новых комбайнов, чтобы снизить нагрузку на единицу техники и убрать хлеб максимально быстро.
Особое внимание уделяется социальным объектам. В области должны появится новые детские сады и учреждения здравоохранения.

 
 
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Качественно собрать урожай и не допустить потерь. Белорусские аграрии постепенно включаются в большую жатву, и уже намолочено 90 000 тонн зерновых и зернобобовых....
 
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