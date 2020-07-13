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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Убрать качественно, не допустить потерь. Белорусские аграрии включаются в большую жатву Качественно собрать урожай и не допустить потерь. Белорусские аграрии постепенно включаются в большую жатву, и уже намолочено 90 000 тонн зерновых и зернобобовых....

Качественно собрать урожай и не допустить потерь. Белорусские аграрии постепенно включаются в большую жатву, и уже намолочено 90 000 тонн зерновых и зернобобовых. Первые гектары скошены в Гродненской, Брестской, Гомельской и Минской областях. В работу постепенно вливается и Могилевщина. Там уборочная в большинстве районов начнется в конце июля, сообщил. На сегодня полностью готов машинный парк, сейчас закупают дополнительно еще 130 новых комбайнов, чтобы снизить нагрузку на единицу техники и убрать хлеб максимально быстро.Особое внимание уделяется социальным объектам. В области должны появится новые детские сады и учреждения здравоохранения.