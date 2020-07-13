|
Убрать качественно, не допустить потерь. Белорусские аграрии включаются в большую жатву
13.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКачественно собрать урожай и не допустить потерь. Белорусские аграрии постепенно включаются в большую жатву, и уже намолочено 90 000 тонн зерновых и зернобобовых. Первые гектары скошены в Гродненской, Брестской, Гомельской и Минской областях. В работу постепенно вливается и Могилевщина. Там уборочная в большинстве районов начнется в конце июля, сообщил
Особое внимание уделяется социальным объектам. В области должны появится новые детские сады и учреждения здравоохранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Качественно собрать урожай и не допустить потерь. Белорусские аграрии постепенно включаются в большую жатву, и уже намолочено 90 000 тонн зерновых и зернобобовых....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)