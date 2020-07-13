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В новом учебном году в вузах страны откроются более 20 новых специальностей

13.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Больше всего новинок появятся в сфере IT

Также есть обновления в спорте, преподавании и дизайнерском деле. Например, в Гродненском госуниверситете начнут готовить дизайнеров виртуальной среды. Прирастут и технические специальности. В БГТУ начнут обучать специалистов по водоподготовке, в БНТУ  - инженеров по проектированию и эксплуатации атомных электростанций. 

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования  главного управления Минобразования Беларуси: "В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы открыта подготовка по специальности “искусственный интеллект”, по специальностям “спортивно-педагогическая деятельность”, “тренерская работа”, а также по специальности “робототехника и технические комплексы”. По этой специальности также открыта подготовка в Гомельском государственном технологическом университете".

Более 55 тыс. студентов планируют принять вузы в новом учебном году

В новом учебном году 50 вузов примут более 55 тысяч студентов. Около 27 тысяч будут обучаться за счет средств бюджета.

 
 
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Больше всего новинок появятся в сфере IT Также есть обновления в спорте, преподавании и дизайнерском деле. Например, в Гродненском госуниверситете начнут...
 
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