Источник материала: БT

Больше всего новинок появятся в сфере IT

Более 55 тыс. студентов планируют принять вузы в новом учебном году

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В новом учебном году в вузах страны откроются более 20 новых специальностей Больше всего новинок появятся в сфере IT Также есть обновления в спорте, преподавании и дизайнерском деле. Например, в Гродненском госуниверситете начнут...

Также есть обновления в спорте, преподавании и дизайнерском деле. Например, в Гродненском госуниверситете начнут готовить дизайнеров виртуальной среды. Прирастут и технические специальности. В БГТУ начнут обучать специалистов по водоподготовке, в БНТУ - инженеров по проектированию и эксплуатации атомных электростанций.В новом учебном году 50 вузов примут более 55 тысяч студентов. Около 27 тысяч будут обучаться за счет средств бюджета.