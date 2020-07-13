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На белорусские Мальдивы пустят туристов, правда, под присмотром

Волковысский гигант

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Волковыске решили организовать промышленный туризм на отработанных карьерах На белорусские Мальдивы пустят туристов, правда, под присмотром Волковысские власти намерены организовать промышленный туризм на отработанных карьерах...

Волковысские власти намерены организовать промышленный туризм на отработанных карьерах Красносельского завода. Они привлекательны большим количеством минералов в воде и белых гор отработанного материала. Эти места - головная боль и предприятия, и района. Это опасная промышленная территория. В целях безопасности власти решили такие путешествия взять под собственный контроль.Красносельскстройматериалы - это не только крупнейшее предприятие в районе, но и главное в городском поселке. Оно дает почти 3 тысячи рабочих мест с заработной платой больше 1000 рублей. Выпускают цемент, мел, известь, блоки. Стройматериалы востребованы в Польше, Литве, Калининграде, Латвии и Эстонии.