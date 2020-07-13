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В Волковыске решили организовать промышленный туризм на отработанных карьерах

13.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На белорусские Мальдивы пустят туристов, правда, под присмотром

Волковысские власти намерены организовать промышленный туризм на отработанных карьерах Красносельского завода. Они привлекательны большим количеством минералов в воде и белых гор отработанного материала. Эти места  - головная боль и предприятия, и района. Это опасная промышленная территория. В целях безопасности власти решили такие путешествия взять под собственный контроль.

Александр Веселик, гендиректор ОАО   "Красносельскстройматериалы": "Совместно с районной властью в рамках промышленного туризма отработан промышленный путь, начиная с завода музея и продолжая уже сюда, в карьер. Предусмотрено строительство смотровой площадки с установкой ограждений. Только группами и только под присмотром".

Волковысский гигант

Красносельскстройматериалы - это не только крупнейшее предприятие в районе, но и главное в городском поселке. Оно дает почти 3 тысячи рабочих мест с заработной платой больше 1000 рублей. Выпускают цемент, мел, известь, блоки. Стройматериалы востребованы в Польше, Литве, Калининграде, Латвии и Эстонии.

 
 
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На белорусские Мальдивы пустят туристов, правда, под присмотром Волковысские власти намерены организовать промышленный туризм на отработанных карьерах...
 
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