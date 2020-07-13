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В Волковыске решили организовать промышленный туризм на отработанных карьерах
13.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На белорусские Мальдивы пустят туристов, правда, под присмотромВолковысские власти намерены организовать промышленный туризм на отработанных карьерах Красносельского завода. Они привлекательны большим количеством минералов в воде и белых гор отработанного материала. Эти места - головная боль и предприятия, и района. Это опасная промышленная территория. В целях безопасности власти решили такие путешествия взять под собственный контроль.
Александр Веселик, гендиректор ОАО "Красносельскстройматериалы": "Совместно с районной властью в рамках промышленного туризма отработан промышленный путь, начиная с завода музея и продолжая уже сюда, в карьер. Предусмотрено строительство смотровой площадки с установкой ограждений. Только группами и только под присмотром".
Волковысский гигантКрасносельскстройматериалы - это не только крупнейшее предприятие в районе, но и главное в городском поселке. Оно дает почти 3 тысячи рабочих мест с заработной платой больше 1000 рублей. Выпускают цемент, мел, известь, блоки. Стройматериалы востребованы в Польше, Литве, Калининграде, Латвии и Эстонии.
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На белорусские Мальдивы пустят туристов, правда, под присмотром Волковысские власти намерены организовать промышленный туризм на отработанных карьерах...
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