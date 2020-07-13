«Славянский базар» без дождя? Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

На неделе будет самая комфортная летняя погода: не жарко, но и не холодно, без дождей и ветра, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник — до +20°C. Днем возможен дождь.

Со вторника по пятницу, 14−17 июля, погода будет, как под копирку: в дневные часы температура +19…21 °C, без осадков, переменная облачность.

Похоже, нынешний «укороченный» «Славянский базар» (вместо 1,5 недели всего 4 дня) сломает еще одну традицию: во время фестиваля не будет дождя.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .