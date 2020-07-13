|
«Славянский базар» без дождя? Погода в Витебске на неделе
13.07.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе будет самая комфортная летняя погода: не жарко, но и не холодно, без дождей и ветра,
В понедельник — до +20°C. Днем возможен дождь.
Со вторника по пятницу, 14−17 июля, погода будет, как под копирку: в дневные часы температура +19…21 °C, без осадков, переменная облачность.
Похоже, нынешний «укороченный»
Хорошей вам недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе будет самая комфортная летняя погода: не жарко, но и не холодно, без дождей и ветра.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)