﻿ «Славянский базар» без дождя? Погода в Витебске на неделе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Славянский базар» без дождя? Погода в Витебске на неделе

13.07.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На неделе будет самая комфортная летняя погода: не жарко, но и не холодно, без дождей и ветра, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник — до +20°C. Днем возможен дождь.

Со вторника по пятницу, 14−17 июля, погода будет, как под копирку: в дневные часы температура +19…21 °C, без осадков, переменная облачность.

Похоже, нынешний «укороченный» «Славянский базар» (вместо 1,5 недели всего 4 дня) сломает еще одну традицию: во время фестиваля не будет дождя.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе будет самая комфортная летняя погода: не жарко, но и не холодно, без дождей и ветра.
 
Новости дня
Новости общества
 
Байдарки, Восток и набережная. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика