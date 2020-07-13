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«На родительские зарплаты не рассчитываем». Как зарабатывает сельская школа

13.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали об огородах белорусских айтишников. После выхода этого материала руководитель компании hoster.by Сергей Повалишев, который выращивает и селекционирует даже экзотические культуры, получил письмо от деревенских школьников. Они рассказывали про школьный огород, который обрабатывают самостоятельно с конем Помидором. «Нядаўна з iм здарылася бяда: нажаль, ен памер», — написали из поселка Рассвет Клецкого района и попросили помочь с трактором или мотоблоком для школы. В компании удивились и решили в самом деле купить мотоблок. Вместе с hoster.by мы поехали знакомиться с предприимчивыми юными огородниками и их педагогами.

«Огород здесь был всегда»

Школе в поселке Рассвет Клецкого района 55 лет. В ней 83 ученика и 16 учителей. Местных ребят всего 12, остальных школьный автобус каждое утро собирает по окрестным деревням Клецкого и Несвижского районов. 

Нам показывают приусадебный участок — около 2,5 гектаров, есть яблоневый сад. На грядках сажают картошку, свеклу, лук и капусту.


Школьники вместе с руководителем компании hoster.by Сергеем Повалишевым готовят мотоблок к работе

Девятиклассник Даниил Емельянов объясняет: ученики работают на огороде с шестого класса, каждую неделю.

— В понедельник на грядки выходят девятиклассники, во вторник — восьмиклассники, в среду — семиклассники. И так по кругу. Теперь можно поставить на работу любой класс, и он сможет управиться за один день с культивацией вот такого участка, — школьник кивает в сторону площадки, где испытывают мотоблок, подаренный компанией hoster.by.

Раньше ребята каждый год проходили на огороде летнюю трудовую практику. Сейчас ее отменили из-за пандемии. Этим летом школьники будут трудиться только на домашних огородах, которые есть у семьи каждого ученика.

— Я работаю в школе тридцать два года, огород здесь был всегда, — рассказывает Эмилия Парейко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. — Наша главная сельскохозяйственная культура — это капуста. В окрестных деревнях уже знают, куда за ней обращаться! Овощи у нас с удовольствием покупают и частники, и оздоровительный лагерь по соседству. Часть овощей, конечно, используем для приготовления обедов в школьной столовой. В этом году председатель колхоза из деревни Секеричи дал нам голландские семена капусты, мы вырастили для колхоза рассаду, часть оставили себе.


Директор школы Сергей Дубман угощает нас березовым соком собственного производства и приглашает осенью на яблоки.

— В урожайный год мы снимаем от семи до десяти тонн. Сдаем в заготовительные конторы. В хороший год выручаем от продажи урожая 500−600 рублей.

Сергей Дубман подчеркивает: школа использует каждую возможность заработать средства на укрепление материально-технической базы. Благодаря выручке, полученной от продажи урожая со школьного огорода, закупили самые первые гаджеты — несколько мультимедийных установок и ноутбуков. Также на доход от огорода удалось построить гараж для школьного автобуса.

— Мы на родительские зарплаты не рассчитываем. Какие у колхозников зарплаты…


Недавно у школы появился новый конь — тогда, когда все уже перестали на это надеяться.

— В колхозах очень трудно найти коня, потому что они уже не нужны в сельском хозяйстве. Сегодня на полях используют технику, — объясняет директор школы. — И нам не всякий конь подойдет. Молодые лошади не обучены тащить плуг. Через райисполком мы вышли на председателя колхоза, который оказал нам спонсорскую помощь. Теперь у нас и конь, и мотоблок — целое хозяйство. Мотоблок — большое подспорье на огороде, с ним будет легче обрабатывать землю. Да еще и механизм: завести, разобрать болты. Ребята научатся управляться с техникой, в жизни это им точно пригодится.

«Леня, не дури голову, грошай няма»

Еще на школьном дворе становится понятно, что рассветовская школа — не самая обычная. Прямо у входа нас встречает робот — арт-объект высотой два с половиной метра, сделанный из автозапчастей. В сельской школе действуют два STEM-класса. Аббревиатура STEM расшифровывается как Science, Technology, Engineering, Mathematics (естественные науки, технологии, инженерия, математика. — Прим TUT.BY).

В таких классах школьники изучают современные технологии в форме игры. Учатся писать компьютерные программы, придумывать собственные игры, разрабатывать сайты и приложения, конструировать роботов. Заодно повышают свой уровень по физике, математике, химии, биологии. Главный принцип STEM-образования — это междисциплинарность: науки преподают не сами по себе, как на обычных школьных уроках, а комплексно. Полученные знания сразу же используют на практике.


STEM Junior-класс появился год назад, в апреле 2019 года, а уже в октябре в школе открылся STEM-центр. Историю этих классов директор Сергей Дубман часто рассказывает журналистам.

— Несколько лет назад наши дети начали обучаться Scratch-программированию. Однажды ко мне подошел Леня — программист из второго класса и сказал: «Сергей Леонидович, а знаете, есть такие роботы, давайте купим и будем строить». Я ему: «Леня, не дури голову, грошай няма. Хочешь, напиши письма в IT-компании. Может, кто-то и откликнется».

Школьник последовал совету директора и вместе с друзьями отправил письма не в одну-две, а сразу в пару десятков IT-компаний. Несколько ответили на просьбу и исполнили мечту.

«Благодаря конкурсам дети даже за границу выезжали»

Помимо STEM-классов в школе работает медиацентр для занятий фотографией, видеосъемкой и журналистикой. В 2019 году рассветовские школьники стали призерами VI Республиканского открытого конкурса любительских фильмов «Я снимаю кино!». Их работы признали одними из лучших среди 110 авторов из Беларуси, России, Украины, Латвии и Германии. Медиацентром руководит Наталия Эрешова. Четыре года назад она пришла в школу педагогом-психологом и даже не представляла, как изменится ее жизнь. Теперь она совмещает обязанности школьного психолога, учителя труда у девочек и преподавателя программирования в Scratch.

— В сельских школах так почти везде. Учителей мало, поэтому те, кто есть, берут на себя дополнительную нагрузку, — объясняет Наталия. Педагог признается, что поначалу ей было сложно работать в сельской школе, тянуло в город, но скоро она открыла в себе новые грани. — Однажды ко мне подошел директор и сказал: «Нужно сделать игру на конкурс». Все, что я смогла ответить, было: «Я?!» Сидела в интернете, искала программы, придумывала, что и как можно сделать. Сфера же совсем не моя! А теперь я преподаю программирование. Все-таки руководитель и коллектив имеют огромное значение. Наш директор — человек в возрасте, но очень современных взглядов. Знаю, что многие руководители сельских школ просто тихонько работают, и все. У нас совсем другая история.


Педагог Владислав Бабич

Примерно тот же путь, что и Наталия Эрешова, прошел другой молодой специалист — Владислав Бабич. Три года назад он по специальности был учителем истории и обществоведения. Прошел обучающие курсы и стал сертифицированным преподавателем робототехники, программирования, моделирования и прототипирования. Вместе со своими учениками он выезжает на робототехнические состязания. В декабре 2019 года в составе республиканской команды представляли Беларусь на Robotex International в Таллине — это крупнейшие в Европе соревнования по образовательной робототехнике. Стать лидером в тот раз не удалось, зато на Robotex в Минске команда из Рассвета заняла восьмое место из 90 команд, а на соревнованиях по робототехнике в Борисове — четвертое место из 112 команд.

— Мы выступали в номинации Робсумо LEGO — это когда роботы изображают борцов сумо, и один должен вытолкнуть другого за пределы ринга, — вспоминает девятиклассник Роман Плакса, который уже точно решил связать жизнь с робототехникой и информационными технологиями. После одиннадцатого класса школьник собирается поступать в минский вуз. Правда, еще выбирает между БГУ и БГУИР.


Наталия признается, что когда дети впервые написали в IT-компании, то не верили, что у них что-то получится.

— Говорили: «Ой, нам никто не ответит. Там такие серьезные люди работают, а мы кто?», — вспоминает педагог. — А когда пошли отклики, дети поняли, что и с серьезными взрослыми людьми можно общаться, учиться у них чему-то. Когда началось увлечение STEM и участие в конкурсах, у детей поменялось мировоззрение. Знаете, сельские ребята даже в Клецке редко бывают, что уж говорить о крупных городах, а благодаря конкурсам дети даже за границу выезжали. Они понимают, что могут добиться многого, если будут учиться и стараться.

Преподаватель замечает, что конкурсы «прокачали» у школьников навыки командной работы.

— Там нужно общаться — в основном, с незнакомыми людьми, которых ты видишь впервые. Дети поняли, что в этом нет ничего страшного. Они преодолели свои страхи и многому научились. Теперь не боятся ни конкурсов, ни выступлений. Не только делают успехи в программировании, но и развиваются как личности.

В этом учебном году самые старшие дети в школе — девятиклассники. Поступать после девяти классов никто из них не планирует. В сентябре все десять человек займут парты в десятом классе.

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Теги: Минск
 
 
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В школе в поселке Рассвет Клецкого района оборудованы сразу два IT-класса. Ее ученики регулярно побеждают на олимпиадах по робототехнике. Рассказываем, как...
 
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