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Отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
13.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На рабочей неделе в Бресте установится теплая, солнечная погода.
В понедельник будет переменная облачность. Осадки маловероятны, сообщает
Во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Утром воздух прогреется до +19ºС, днем до +22ºС.
В среду будет небольшая облачность. В первой половине дня обещают +22ºС. После обеда — на два градуса теплее. Дождей не предвидится.
Четверг будет облачным. Утром и днем с вероятностью 57% возможен дождь. Воздух прогреется до +23ºС.
В пятницу выглянет солнце. Утром столбик термометра поднимется до +22ºС. Днем потеплеет до +24ºС. Осадки маловероятны.
Хорошей недели, друзья.
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На новой рабочей неделе в Бресте установится теплая, солнечная погода.
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