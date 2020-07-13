Отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На рабочей неделе в Бресте установится теплая, солнечная погода.





В понедельник будет переменная облачность. Осадки маловероятны, сообщает AccuWeather . Днем воздух прогреется до +20ºС.

Во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Утром воздух прогреется до +19ºС, днем до +22ºС.

В среду будет небольшая облачность. В первой половине дня обещают +22ºС. После обеда — на два градуса теплее. Дождей не предвидится.

Четверг будет облачным. Утром и днем с вероятностью 57% возможен дождь. Воздух прогреется до +23ºС.

В пятницу выглянет солнце. Утром столбик термометра поднимется до +22ºС. Днем потеплеет до +24ºС. Осадки маловероятны.

Хорошей недели, друзья.

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