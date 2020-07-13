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В Минской области ищут 18-летнего парня, которому необходимо принудительное лечение

13.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция ищет 18-летнего Игоря Бондаровича, который пропал 12 июля. Ему необходимо принудительное лечение. Информацию об этом TUT.BY подтвердили в милиции Минской области.


Фото: kraj.by

Пропавший — уроженец деревни Татарщина в Столбцовском районе. 

Известно, что вечером в четверг, 12 июля, он вышел из дома и не вернулся. Молодой человек пропадает не первый раз - его уже разыскивали в 2018 году, когда он сбежал из школы-интерната.

По некоторым сведениям, может направляться к белорусско-российской границе: он рассказывал о том, что хочет переехать в Москву.

Приметы: рост около 170−175 см, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо прямоугольное бледное, глаза карие, волосы светло-русые короткие прямые. Особые приметы: хромает на правую ногу. Был одет: джинсы, вязаная кофта, черные кроссовки. Всем кто что либо знает о пропавшем немедленно связаться с ближайшим отделом милиции по телефону 102.

 
 
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Милиция ищет 18-летнего Игоря Бондаровича, который пропал 12 июля. Ему необходимо принудительное лечение. Информацию об этом TUT.BY подтвердили в милиции Минской...
 
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