|
Солнечно, не жарко и почти без дождей. Погода в Гродно на неделе
13.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на неделе будет не очень жарко, преимущественно солнечно, только днем в понедельник и в среду могут пойти дожди,
В понедельник — переменная облачность. Днем возможен дождь, вечером — ясно. Воздух днем прогреется до +19 °С.
Во вторник также переменная облачность и без осадков. Температура воздуха — +18…20 °С.
В среду утром будет ясно, днем и вечером ожидаются дожди. Ветер слабый, неустойчивый. Днем до +22 °С.
В четверг переменная облачность и без осадков. Днем будет до +24 °С.
В пятницу будет солнечно и немного облачно. Без осадков и снова до +24 °С.
Хорошей недели!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно на неделе будет не очень жарко, преимущественно солнечно, только в среду и днем в понедельник могут пойти дожди.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)