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Солнечно, не жарко и почти без дождей. Погода в Гродно на неделе

13.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на неделе будет не очень жарко, преимущественно солнечно, только днем в понедельник и в среду могут пойти дожди, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник — переменная облачность. Днем возможен дождь, вечером — ясно. Воздух днем прогреется до +19 °С.

Во вторник также переменная облачность и без осадков. Температура воздуха — +18…20 °С.

В среду утром будет ясно, днем и вечером ожидаются дожди. Ветер слабый, неустойчивый. Днем до +22 °С.

В четверг переменная облачность и без осадков. Днем будет до +24 °С.

В пятницу будет солнечно и немного облачно. Без осадков и снова до +24 °С.

Хорошей недели!

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на неделе будет не очень жарко, преимущественно солнечно, только в среду и днем в понедельник могут пойти дожди.
 
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