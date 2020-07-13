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Не жарко и немного дождливо. Погода в Гомеле на неделе
13.07.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на неделе будет не очень жарко. В понедельник и вторник ожидаются дожди и грозы,
В понедельник — облачно. Днем возможен дождь. Температура воздуха +16…+18 °С.
Во вторник будет также облачно. Воздух прогреется до +20 °C. Днем и вечером дождь, возможна гроза.
В среду — переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем — +18…+20 °С.
В четверг столбик термометра поднимется до +22 °C. Ветер северо-западный — 4−6 м/c.
В пятницу будет немного облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +24 °С.
Хорошей недели!
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В понедельник и вторник ожидаются дожди и грозы.
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