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Не жарко и немного дождливо. Погода в Гомеле на неделе

13.07.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на неделе будет не очень жарко. В понедельник и вторник ожидаются дожди и грозы, сообщает pogoda.by.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В понедельник — облачно. Днем возможен дождь. Температура воздуха +16…+18 °С.

Во вторник будет также облачно. Воздух прогреется до +20 °C. Днем и вечером дождь, возможна гроза.

В среду — переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем — +18…+20 °С.

В четверг столбик термометра поднимется до +22 °C. Ветер северо-западный — 4−6 м/c.

В пятницу будет немного облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +24 °С.

Хорошей недели!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В понедельник и вторник ожидаются дожди и грозы.
 
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