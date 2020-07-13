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В Браславе в мусорки возле жилых домов люди складывали венки с кладбища

13.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно на площадках для мусора в новом жилом микрорайоне в Браславе появились ритуальные венки. Это вызвало возмущение у многих горожан. В ситуации разбиралась «Браслаўская звязда».


Браславские коммунальники убрали контейнеры для мусора, которые стояли возле центрального входа на кладбище. На их месте установили таблички с надписями: «Складирование, размещение отходов запрещено. Ведется видеонаблюдение» и «Ближайшая контейнерная площадка для отходов размещена в г. Браславе по ул. Октября, 39, 40».

Вот родственники умерших после ухода за могилами и повезли старые венки, остатки свечей, траву в мусорные контейнеры, которые находятся возле этих жилых домов.


Однако, как разъясняет представитель предприятия «Браслав-коммунальника» Иван Безуглов, делать этого не стоит. Информационные указатели предназначены для туристов и дачников, которые проезжали мимо кладбища и оставляли в контейнерах отходы, а ветер разносил по могилам бумажки, обертки, упаковки от продуктов. Родственников умерших жаловались на это, поэтому мусорную площадку в этом месте и убрали.

Местные коммунальники сообщают, что на кладбище скоро оборудуют бесконтейнерную площадку для сбора ритуальных принадлежностей. Сейчас же цветы, старые венки, свечные коробки, траву, другие предметы можно оставлять, как и раньше, за бытовкой рабочих.

 
 
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Недавно на площадках для мусора в новом жилом микрорайоне в Браславе появились ритуальные венки. Это вызвало возмущение у многих горожан.
 
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