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Подросток-сирота тратил всю стипендию на выпивку - суд лишил его права самому распоряжаться деньгами

13.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний учащийся одного из столичных ПТУ не сможет сам распоряжаться стипендией и другими доходами. Так решил суд Заводского района Минска, об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Молодой человек находился на государственном обеспечении, потому что остался без попечения родителей. Учился на дневной форме обучения и жил в общежитии.

Прокуратура отмечает, что парень пропускал занятия без уважительных причин, опаздывал на уроки, требовал постоянного контроля, курил, злоупотреблял спиртными напитками. За это его не раз привлекали к административной ответственности.

Несовершеннолетний каждый месяц большую часть стипендии тратил на сигареты, спиртное, оставаясь при этом без еды, элементарных средств гигиены и быта, учебных принадлежностей. Парень будет проходить комплексную реабилитацию в связи с потреблением алкоголя — по решению комиссии по делам несовершеннолетних.

Прокурор потребовал лишить подростка самостоятельно распоряжаться стипендией, пособиями и другими доходами. Суд согласился. Отмечается, что это должно защитить здоровье, права и законные интересы молодого человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Несовершеннолетний учащийся одного из столичных ПТУ не сможет сам распоряжаться стипендией и другими доходами. Так решил суд Заводского района Минска, об этом...
 
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