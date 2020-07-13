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Подросток-сирота тратил всю стипендию на выпивку - суд лишил его права самому распоряжаться деньгами
13.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний учащийся одного из столичных ПТУ не сможет сам распоряжаться стипендией и другими доходами. Так решил суд Заводского района Минска, об этом
Молодой человек находился на государственном обеспечении, потому что остался без попечения родителей. Учился на дневной форме обучения и жил в общежитии.
Прокуратура отмечает, что парень пропускал занятия без уважительных причин, опаздывал на уроки, требовал постоянного контроля, курил, злоупотреблял спиртными напитками. За это его не раз привлекали к административной ответственности.
Несовершеннолетний каждый месяц большую часть стипендии тратил на сигареты, спиртное, оставаясь при этом без еды, элементарных средств гигиены и быта, учебных принадлежностей. Парень будет проходить комплексную реабилитацию в связи с потреблением алкоголя — по решению комиссии по делам несовершеннолетних.
Прокурор потребовал лишить подростка самостоятельно распоряжаться стипендией, пособиями и другими доходами. Суд согласился. Отмечается, что это должно защитить здоровье, права и законные интересы молодого человека.
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Подросток-сирота тратил всю стипендию на выпивку - суд лишил его права самому распоряжаться деньгами
Несовершеннолетний учащийся одного из столичных ПТУ не сможет сам распоряжаться стипендией и другими доходами. Так решил суд Заводского района Минска, об этом...
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