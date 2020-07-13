«Воровал, угонял машины, а потом шел в школу». История Артура, который попал в колонию в 15 лет

Источник материала: Tut.by

В средней школе Артур попал в плохую компанию, и понеслось: алкоголь, кражи, угоны автомобилей. Свое 16-летие парень отпраздновал в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Там он пробыл один год и одиннадцать месяцев, после чего была подписана амнистия и Артур снова оказался на свободе. Почти два года поменяли его мировоззрение и скорректировали планы. Это история про парня, который честно признает свои ошибки и хочет изменить свою жизнь. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.