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«Воровал, угонял машины, а потом шел в школу». История Артура, который попал в колонию в 15 лет
13.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В средней школе Артур попал в плохую компанию, и понеслось: алкоголь, кражи, угоны автомобилей. Свое 16-летие парень отпраздновал в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Там он пробыл один год и одиннадцать месяцев, после чего была подписана амнистия и Артур снова оказался на свободе. Почти два года поменяли его мировоззрение и скорректировали планы. Это история про парня, который честно признает свои ошибки и хочет изменить свою жизнь. Мы продолжаем проект
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