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В Крупском районе нашли «потеряшек» 2 и 4 лет

13.07.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 июля в милицию обратилась жительница одной из деревень Крупского района. Он рассказала, что нашла двух потерявшихся детей. Когда на место прибыли сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, они увидели на руках у звонившей женщины мальчика примерно двух лет, а рядом стояла его сестра и плакала. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Собравшиеся жители деревни не могли сказать, чьи это дети, на какой улице они живут, никто не мог показать даже сторону, откуда пришли малыши. Женщина, которая позвонила в милицию, рассказала, что вышла во двор своего дома и услышала, как за забором плачет ребенок. Решила посмотреть, что случилось, и увидела малыша, который сидел на земле и был очень сильно напуган. Он не мог ответить на вопрос, как зовут его родителей, в какой стороне он живет. После тщетных попыток женщины найти, где живет ребенок или хотя бы людей, которые могут знать родителей малыша, женщина обратилась за помощью в милицию. В этот момент к ней подошла девочка лет четырех, которая сказал, что она сестра малыша.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних смогли разговорить детей, которые рассказали, что они не единственные в семье, и после небольшого расследования дети вернулись домой.

Как оказалось, они из многодетной семьи — в ней семь детей. Пока мать уделяла время одному из детей, не заметила, как дочь и сын вышли прогуляться. Женщина не обратилась в милицию и начала искать детей сама.

В милиции призвали родителей более пристально следить за своими детьми.

 
 
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Как оказалось, они из многодетной семьи - в ней семь детей. Пока мать уделяла время одному из детей, не заметила, как дочь и сын вышли прогуляться. Женщина не...
 
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