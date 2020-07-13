Впервые за три года: двоечников больше, чем отличников. Стали известны результаты ЦТ по математике

Источник материала: Tut.by

Стали известны результаты ЦТ по математике. Абитуриентов, которые получили ноль баллов, в этом году больше, чем тех, кто написал тест на заветную «сотку».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Традиционно ЦТ по математике второе по популярности после русского языка. В этом году его сдавали 34,8 тысячи абитуриентов. Максимальные сто баллов получили 30 из них.

Интересно, что это в три раза меньше, чем в 2019-м, и в пять раз меньше , чем в 2018-м. Хотя, если быть совсем честными, в те годы данный предмет решало заметно больше ребят. Для сравнения, в 2019-м на тестирование по математике записались чуть более 42 тысяч человек. В итоге заветный максимум получил 101 абитуриент.

— 30 стобалльников — это немало, — анализирует данные Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — Это доказывает, что тест решаем.

В то же время тех, кто завалил ЦТ по математике, этим летом больше, чем отличников. На ноль баллов задания нарешали 42 человека, то есть на 12 больше, чем получивших максимум. За последние три года такая ситуация возникла впервые. Хотя двоечников в 2020-м заметно меньше, чем в 2019-м. Тогда их было 93.

В Беларуси, напомним, продолжается централизованное тестирование. Завтра, 14 июля, абитуриенты пишут географию, 16 июля — всемирную историю (новейшего времени).