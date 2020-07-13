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Впервые за три года: двоечников больше, чем отличников. Стали известны результаты ЦТ по математике
13.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стали известны результаты ЦТ по математике. Абитуриентов, которые получили ноль баллов, в этом году больше, чем тех, кто написал тест на заветную «сотку».
Традиционно ЦТ по математике второе по популярности после русского языка. В этом году его сдавали 34,8 тысячи абитуриентов. Максимальные сто баллов получили 30 из них.
Интересно, что это в три раза меньше, чем в 2019-м, и
— 30 стобалльников — это немало, — анализирует данные Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — Это доказывает, что тест решаем.
В то же время тех, кто завалил ЦТ по математике, этим летом больше, чем отличников. На ноль баллов задания нарешали 42 человека, то есть на 12 больше, чем получивших максимум. За последние три года такая ситуация возникла впервые. Хотя двоечников в 2020-м заметно меньше, чем в 2019-м. Тогда их было 93.
В Беларуси, напомним,
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Стали известны результаты ЦТ по математике. Абитуриентов, которые получили ноль баллов, в этом году больше, чем тех, кто написал тест на заветную «сотку».
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