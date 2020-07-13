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В Чечерском районе у пятерых гомельчан нашли 12 килограммов марихуаны

13.07.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе милиционеры задержали пятерых гомельчан с марихуаной, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


Фото: УВД

В милицию поступила информация о том, что недалеко от деревни Отор находится группа молодых людей. Что они делают на автомобиле в поле, было непонятно. Сотрудники ГАИ и оперативники уголовного розыска перекрыли все возможные пути передвижения странной группы и вскоре остановили машину.

За рулем легковушки находилась 22-летняя девушка, в салоне — четверо парней. При осмотре автомобиля милиционеры обнаружили четыре полиэтиленовых пакета с зеленым веществом растительного происхождения общим весом 12 килограммов. Эксперты выяснили, что это марихуана.

Молодых людей (от 22 до 32 лет) задержали. Выяснилось, что девушка-водитель и один из парней — супруги. Дома на попечение бабушки они оставили 11-месячного ребенка.

Следователи по факту незаконного оборота наркотических средств возбудили уголовное дело.

 
 
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Следователи по факту незаконного оборота наркотических средств возбудили уголовное дело.
 
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