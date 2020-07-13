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Высший балл на ЦТ по математике получили 30 человек
13.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗарегистрировались в этом году на централизованное тестирование 34 800 человек.В прошлом году 100 баллов на ЦТ по математике получил 101 абитуриент.
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Зарегистрировались в этом году на централизованное тестирование 34 800 человек.В прошлом году 100 баллов на ЦТ по математике получил 101 абитуриент. Подписывайтесь...
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