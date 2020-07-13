Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые БГУ разработали многофункциональные умные окна Новинка защищает помещение от попадания солнечного света. Это позволит отказаться от жалюзи и штор. Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели,...

Новинка защищает помещение от попадания солнечного света. Это позволит отказаться от жалюзи и штор. Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных переходят в матовые и наоборот.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите