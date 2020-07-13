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Ученые БГУ разработали многофункциональные умные окна
13.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовинка защищает помещение от попадания солнечного света. Это позволит отказаться от жалюзи и штор. Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных переходят в матовые и наоборот.
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Новинка защищает помещение от попадания солнечного света. Это позволит отказаться от жалюзи и штор. Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели,...
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