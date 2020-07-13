Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комфортная летняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе Облачно и преимущественно без осадков. Комфортная летняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе. Только по юго-востоку страны во вторник и среду пройдут дожди...

Облачно и преимущественно без осадков. Комфортная летняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе. Только по юго-востоку страны во вторник и среду пройдут дожди и грозы. Ночью - до 12 тепла, днем - до 23 градусов. Такая погода сохранится до конца недели.