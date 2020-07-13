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Комфортная летняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе
13.07.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОблачно и преимущественно без осадков. Комфортная летняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе. Только по юго-востоку страны во вторник и среду пройдут дожди и грозы. Ночью - до 12 тепла, днем - до 23 градусов. Такая погода сохранится до конца недели.
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Облачно и преимущественно без осадков. Комфортная летняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе. Только по юго-востоку страны во вторник и среду пройдут дожди...
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