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В Сморгони девушка украла собаку, потому что та ей просто понравилась
13.07.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сморгони девушка с приусадебного участка украла собаку породы чихуахуа. Позже она рассказала милиции, что животное ей «просто понравилось»,
Хозяйка собаки проживает в частном доме на улице Солнечной в райцентре. Утром женщина выпустила своего питомца погулять по участку.
В это время мимо проходившая 26-летняя девушка увидела бегающую собаку и решила ее забрать.
Обнаружив пропажу собаки, хозяйка обратилась за помощью в милицию.
Сотрудники Сморгонского РОВД смогли установить местонахождение похищенной собаки, а также личность девушки, которая совершила кражу. Ее действиям дана правовая оценка. Причиненный ущерб оценен в сумму 450 рублей. На вопрос, зачем девушка забрала собаку, она ответила, что пес ей «просто понравился».
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В Сморгони девушка с приусадебного участка украла собаку породы чихуахуа. Позже она рассказала милиции, что животное ей «просто понравилось».
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