В Сморгони девушка украла собаку, потому что та ей просто понравилась

Источник материала: Tut.by

В Сморгони девушка с приусадебного участка украла собаку породы чихуахуа. Позже она рассказала милиции, что животное ей «просто понравилось», сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: vk.com/uvdgrodno

Хозяйка собаки проживает в частном доме на улице Солнечной в райцентре. Утром женщина выпустила своего питомца погулять по участку.

В это время мимо проходившая 26-летняя девушка увидела бегающую собаку и решила ее забрать.

Обнаружив пропажу собаки, хозяйка обратилась за помощью в милицию.

Сотрудники Сморгонского РОВД смогли установить местонахождение похищенной собаки, а также личность девушки, которая совершила кражу. Ее действиям дана правовая оценка. Причиненный ущерб оценен в сумму 450 рублей. На вопрос, зачем девушка забрала собаку, она ответила, что пес ей «просто понравился».