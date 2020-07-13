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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице подвели итоги конкурса "Минский мастер" Минскзеленстроя Конкурс "Минский мастер" проводится Минским городским объединением организаций профсоюзов совместно с Мингорисполкомом с 2004 года. За это время в состязаниях...

Конкурс "Минский мастер" проводится Минским городским объединением организаций профсоюзов совместно с Мингорисполкомом с 2004 года. За это время в состязаниях приняли участие более 264 тысяч человек.В этом году выбор победителей конкурса "Минский мастер" Минскзеленстроя проходит в новом формате - теперь каждая команда создает цветочную композицию на территории, которую обслуживает. До этого года традиционно конкурс проводили в парке Горького.Тема конкурса - 75-летие Великой Победы. Полюбоваться работами участников конкурса можно в зеленой зоне на проспекте Победителей в парке Победы, парке Тивали, в сквере на улице Калиновского возле Всехсвятского храма, а также на улице Розы Люксембург.Поздравляем сотрудников Минскзеленстроя с победой и желаем творческих успехов!