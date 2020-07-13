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В столице подвели итоги конкурса "Минский мастер" Минскзеленстроя

14.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конкурс "Минский мастер" проводится Минским городским объединением организаций профсоюзов совместно с Мингорисполкомом с 2004 года. За это время в состязаниях приняли участие более 264 тысяч человек. 

В этом году выбор победителей конкурса "Минский мастер" Минскзеленстроя  проходит в новом формате - теперь каждая команда создает цветочную композицию на территории, которую обслуживает. До этого года традиционно  конкурс  проводили в парке Горького.

АнджеликаПузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства: "Каждый административный зеленстрой выбирал площадку, на которой в соответствии с критериями положения выполнял эти работы. Отводилось на создание композиции 2 часа, но перед этим проводился конкурс на теорию. Потом составлялась сводная ведомость и подводились итоги".

Тема конкурса - 75-летие Великой Победы. Полюбоваться работами участников конкурса можно в зеленой зоне на проспекте Победителей в парке Победы, парке Тивали, в сквере на улице Калиновского возле Всехсвятского храма, а также на улице Розы Люксембург.

Поздравляем сотрудников Минскзеленстроя с победой и желаем творческих успехов! 

 
 
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Конкурс "Минский мастер" проводится Минским городским объединением организаций профсоюзов совместно с Мингорисполкомом с 2004 года. За это время в состязаниях...
 
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