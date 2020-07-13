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В Могилеве по подозрению в двойном убийстве, которое произошло 8 лет назад, задержан 26-летний парень
13.07.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства убийства супругов, которое произошло в 2012 году. По подозрению в его совершении задержан 26-летний уроженец Быховского района. Подробности
В июле 2012 года в одной из деревень Быховского района было совершено убийство двух престарелых супругов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 77-летней женщины и 79-летнего мужчины наступила от множественных телесных повреждений.
По подозрению в совершении данного преступления тогда был задержан 42-летний сын потерпевших. Мужчина проживал совместно с родителями, злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно избивал мать. В ходе допроса он пояснил, что в ночь убийства находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ничего не помнит. Учитывая, что у подозреваемого было разбито лицо, он предположил, что между ним и родителями произошла драка.
Анализ собранных по делу доказательств не позволял сделать категоричный вывод, что сын совершил это преступление. Уголовное преследование в отношении мужчины было прекращено.
В мае текущего года в милицию обратилась жительница Кличевского района, муж которой проходил свидетелем по данному уголовному делу. Женщина сообщила, что ее 26-летний супруг в состоянии алкогольного опьянения избивает ее и угрожает убить. Женщина также сообщила, что муж часто говорил, что убьет ее так же, как убил престарелых супругов.
Для производства неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следственным управлением УСК по Могилевской области производство по уголовному делу было возобновлено. По подозрению в совершении двойного убийства 26-летний уроженец Быховского района был задержан.
В ходе расследования установлено, что в 2012 году он проживал в той же деревне в Быховском районе. Во время допроса мужчина пояснил, что в дневное время в день убийства между ним и сыном погибших возник конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил последнего. Вечером обвиняемый пришел домой к мужчине, чтобы окончательно выяснить отношения. Он вновь ударил его несколько раз, после чего мужчина потерял сознание. Затем молодой человек руками и ногами избил его престарелых родителей и скрылся с места происшествия.
При проведении проверки показаний на месте обвиняемый указал место совершения преступления, а также рассказал обстоятельства совершенного убийства.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2. ст. 139 (Убийство двух заведомо престарелых лиц, совершенное с особой жестокостью) УК РБ. Его заключили под стражу. Назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
В настоящий момент продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данного преступления. Окончательная правовая оценка действиям обвиняемого будет дана по окончании предварительного расследования, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
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В Могилеве по подозрению в двойном убийстве, которое произошло 8 лет назад, задержан 26-летний парень
В июле 2012 года в одной из деревень Быховского района было совершено убийство двух престарелых супругов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы,...
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