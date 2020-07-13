«Разве это достойно грузинского мужчины?» МВД прокомментировало задержание чемпиона по бодибилдингу

Источник материала: Tut.by

На днях прямо в спортзале был задержан чемпион по бодибилдингу Шота Лобжанидзе за то, что он написал в личные сообщения активистке БРСМ слово «проститутка». Спортсмена судили и оштрафовали на 20 базовых величин. TUT.BY попросил МВД прокомментировать это дело и спросил, почему по административному делу Шота задерживали сотрудники ГУБОПиК МВД.



Шота Лобжанидзе

Сегодня МВД провело онлайн-конференцию, на вопросы ответил Геннадий Казакевич, первый заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь.

На чемпиона по бодибилдингу Шота Лобжанидзе, напомним надели наручники прямо в фитнес-центр, где он тренировался, и увезли домой на осмотр квартиры. Причина — оскорбление в соцсетях.

TUT.BY попросил Геннадия Казакевича прокомментировать: почему по административному делу Шота Лобжанидзе с наручниками задерживали сотрудники ГУБОиК МВД и доставляли в свое здание. Как стало известно позже, Шота написал то слово, за которое его судили, в личные сообщения, неужели теперь милиция приходит ко всем, кто пишет в личку? Разве по таким делам не вызывают в РУВД повесткой? Слово, которое написал Шота, относится к литературному, тогда почему его признали виновным по статье «Оскорбление», а не «Клевета»?

— Давайте уйдем от правовой оценки этой ситуации. Разве достойно грузинского мужчины писать такое женщине, члену БРСМ? Наверное, нет, — сказал Геннадий Казакевич и пояснил, что человек должен нести ответственность за свои слова.

Далее он попросил вывести на экран видео, на был Шота Лобжанидзе.

— Это цензурное слово или нет? — обращается чемпион по бодибилдингу к какому-то. — Я написал в личные сообщения то, о чем думал, и уже принес извинение в протоколе.

После этого Геннадий Казакевич сказал: «Наш спортсмен здоров и довольно упитан». Тем самым, по его мнению, это подтверждает, что на него не оказывалось давление.

Напомним, уже второй раз за лето правоохранительные органы проявляют интерес к чемпиону по бодибилдингу Шоте Лобжанидзе. Первый раз его задержали 19 июня у цирка во время «Цепи солидарности», а 10 июля после визита правоохранителей cуд Первомайского района Минска рассмотрел административное дело по статье 9.3 КОАП «Оскорбление». По словам самого Шоты Лобжанидзе, суд назначил ему штраф в 20 базовых величин.