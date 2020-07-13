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Новый бассейн открылся в Могилеве
14.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTШкола Могилева этими днями получила практически целый спортивный центр. На открытие объекта собрались не только представители городской власти, депутатского корпуса, но и губернатор. Это важное событие не могли пропустить и жители района. Бассейн здесь давно ждали.
Подарки от властей, импровизированный концерт и презентация. И вот она - синяя гладь в семь дорожек. 25 на 13,5 метров – таким получился плавательный бассейн для взрослых. Есть в нем также и специальный подъемник для людей с инвалидностью.
Первыми поплавать в бассейне предоставилась возможность юным пловчихам, воспитанницам могилевской спортивной школы.
Подумали здесь обо всех. Рядом с большим бассейн помельче - для самых маленьких. Просторные шкафчики, душевые и медкабинет. А на втором этаже - тренажерный зал. Бассейн строили как учебную базу. Но рады будут всем.
Казимировка сегодня перспективный район, который продолжает застраиваться и расширяться. В последние годы его инфраструктура значительно изменилась, и развитие микрорайона продолжается. Совсем скоро здесь откроется не менее важный социальный объект - поликлиника для детей и взрослых, ее тоже очень ждут.
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Школа Могилева этими днями получила практически целый спортивный центр. На открытие объекта собрались не только представители городской власти, депутатского...
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