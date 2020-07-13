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Травматологическое отделение 6-й больницы Минска возвращается к привычному режиму работы

13.07.2020 15:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Медучреждения Беларуси продолжают возвращаться к привычному режиму работы. Сегодня в травматологическом отделении 6-й больницы Минска возобновили экстренный прием пациентов с переломами, ушибами и растяжениями. Напомним, с конца февраля корпус был полностью перепрофилирован в инфекционный госпиталь. За время пандемии в шестерке получили медицинскую помощь около 3 тысяч госпитализированных с COVID-19. Треть из них именно в травматологическом отделении. 

Валерий Врублевский, заместитель главврача 6-й клинической больницы г. Минска: "Шлюзы мы пока все оставляем, вполне возможна вторая волна. Мы к ней будем готовы. Соответственно, как работать в костюмах, мы уже знаем хорошо. Сейчас, как видите, все доктора на приеме работают в щитках, респираторах".

Накануне дня возвращения работы корпуса в штатном режиме в здании провели полную дезинфекцию. В течении часа его отмывали три десятка бойцов - военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты. Для дезинфекции использовали не только растворы. Палаты обрабатывали также парогенераторами с сухими антисептиками. Вместе с военными за дело взялись и сами работники больницы.

 
Теги: Минск
 
 
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Медучреждения Беларуси продолжают возвращаться к привычному режиму работы. Сегодня в травматологическом отделении 6-й больницы Минска возобновили экстренный...
 
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