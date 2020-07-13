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На каком основании силовики могут прийти домой к подписчикам телеграм-каналов? Отвечает МВД
13.07.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня во время онлайн-конференции первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что «интернет, как воздух, нельзя запретить, и уточнил, что подписка на Telegram-канал не является ни административным нарушением, ни уголовным. При этом он разъяснил, на что в интернете реагирует милиция.
Как минимум двумя подписчиками телеграм-канала «Армия с народом» заинтересовалась милиция. TUT.BY спросил у МВД: неужели за подписку на телеграм-канал теперь предусмотрена ответственность? Что грозит человеку, если он состоит в разных Telegram-каналах? И на каком основании могут прийти к подписчику и провести осмотр квартиры?
По словам Геннадия Казакевича, первого заместителя министра внутренних дел, за подписку в нашей стране не предусмотрена ни уголовная, ни административная ответственность. Но человек должен отвечать за свои высказывания и призывы к массовым беспорядкам, как утверждает Казакевич, именно на это реагирует милиция.
Во время онлайн-конференции на экран вывели опросы и комментарии создателей канала «Армия с народом». Например, Сергей К., 1978 года рождения служил в органах внутренних дел, сейчас — охранник в магазине. Его комментарии Геннадий Казакевич назвал «бравадой».
— Цель группы — вывод людей по примеру 2010 года, — говорит Сергей Я., администратор канала «Армия с народом». — Свою вину осознаю и обещаю: больше такое не повторится.
По словам создателя этого канала, он призывал людей к «мирному решению вопроса», а комментарии тех, кто призывал к насилию, удалял. После того, как были показаны несколько подобных видео, Геннадий Казакевич добавил:
— Сейчас проводится доследственная проверка.
В чем именно подозревают мужчин, осталось неясным.
Напомним, к минчанину Сергею Лукьянову 29 июня
Также известно о том, что сотрудники ГУБОП
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Сегодня во время онлайн-конференции первый заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что «интернет нельзя запретить как воздух» и уточнил,...
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