Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксклюзивная обувь: художник из Солигорска кроме маек и сумок расписывает кеды Майки, сумки-шоперы и даже кеды. Эти предметы гардероба стали художественным полотном для юного солигорского художника. Мысль попробовать роспись на ткани пришла...

Майки, сумки-шоперы и даже кеды. Эти предметы гардероба стали художественным полотном для юного солигорского художника. Мысль попробовать роспись на ткани пришла Никите Мемусу в период увлечения скейтбордом: появилось желание сделать эксклюзивную спортивную одежду. Спустя время его изделиями заинтересовались друзья, которые часто просят сделать оригинальный абстрактный рисунок на любимой вещи.Для рисования по ткани художник использует акриловые краски и кисти разных размеров. Среди материалов лучше подходят хлопок, лен и шелк.