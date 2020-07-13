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Эксклюзивная обувь: художник из Солигорска кроме маек и сумок расписывает кеды

13.07.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Майки, сумки-шоперы и даже кеды. Эти предметы гардероба стали художественным полотном для юного солигорского художника. Мысль попробовать роспись на ткани пришла Никите Мемусу в период увлечения скейтбордом: появилось желание сделать эксклюзивную спортивную одежду. Спустя время его изделиями заинтересовались друзья, которые часто просят сделать оригинальный абстрактный рисунок на любимой вещи.

Никита Мемус, юный художник: "В первую очередь я создаю эскиз. Я долго думаю над ним и размышляю, что лучше будет выглядеть на ткани. Как она будет смотреться со стороны. Я люблю пообщаться с человеком, понять, что ему нужно, увидеть и сделать именно то, что будет ему нравиться".

Для рисования по ткани художник использует акриловые краски и кисти разных размеров. Среди материалов лучше подходят хлопок, лен и шелк.

 
 
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Майки, сумки-шоперы и даже кеды. Эти предметы гардероба стали художественным полотном для юного солигорского художника. Мысль попробовать роспись на ткани пришла...
 
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