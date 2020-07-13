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Детской железной дороге 65 лет! Торжественное открытие юбилейного сезона

14.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В июле 1955 года именно отсюда отправился первый детский железнодорожный рейс. Сегодня, 65 лет спустя, это место  также сочетает в себе функции настоящего железнодорожного предприятия и образовательного комплекса для детей. Прямо сейчас мы побываем на торжественном открытии юбилейного сезона.

Михаил Пухтеев, юный железнодорожник: "Здравствуйте! Примите, пожалуйста, небольшой презентик от Детской железной дороги в честь нашего 65-летия. Спасибо большое, какой красивый значок! Сегодня я работаю дежурным по залу, а это мой коллега. Сегодня мы будем встречать пассажиров, рассказывать им про обновленную станцию «Заслоново», а также повторять исторические моменты из жизни ДЖД". 

Наталья Маслович, инструктор Детской железной дороги имени К. С. Заслонова: "Хочу пожелать своей любимой магистрали дальнейшего процветания, потому что это не просто работа, это такое удовольствие, это ребята, с ними молодеешь. Они настолько  себя здесь проявляют. Даже если нет у кого-то изюминки, здесь надел форму, пошел проверять билеты, общается с пассажирами. У нас  ведь очень много иностранных делегаций, все гости к нам, потому что мы уникальны".

Детская железная дорога открывается каждый год 1 мая и закрывается в последнее воскресенье сентября, но в этом году начало сезона приурочили к дате первоначального открытия - 9 июля. А с 2008 года каждые зимние каникулы  курсирует "Новогодний экспресс" в сопровождении сказочных героев. Все поездки совершаются на тепловозе ТУ-7А. В летнем сезоне 2020 поезд будет курсировать со среды по воскресенье, в будние дни   по 4 рейса в день, в выходные - по 6. 

В 1971 году дороге было присвоено имя Константина Сергеевича Заслонова -  белорусского партизана-железнодорожника и Героя Советского Союза. В том же году главная станция "Парк культуры" была переименована в "Заслоново". С тех пор маршрут Малой белорусской, как ее часто называют,  пролегает через станции «Заслоново", "Пионерская" и "Сосновый бор" и составляет 4,5 километра. Поездки совершаются под четким руководством юных железнодорожников.

Узнаем, после скольких лет учебы можно стать машинистом.

Дмитрий Буйнич, юный железнодорожник: "Здесь следующая схема: вы приходите на ДЖД, вы весь год школьный изучаете теоретическую часть, а летом практика. После первого года вы можете сдавать на помощника машиниста. На машиниста вы можете сдавать в третий год обучения при условии, что у вас есть права помощника. Год практики, он действителен".

Сегодня каждый учащийся от 5 по 7 классов средних школ  Минска и Минской области может стать юным железнодоржником. По подсчетам, каждый третий учащийся Детской железной дороги в дальнейшем связывает свою жизнь именно с этой профессией.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова: "Конечно же, не останавливаться на достигнутом. Чтобы ребята были заинтересованы, увлечены железнодорожным транспортом, чтобы железная дорога процветала, всегда крутились колеса и горел зеленый свет".

В честь юбилейной даты в зале ожидания Детской дороги установили игровой модуль с возможностью имитации управления поездом, где каждый желающий сможет попробовать себя в роли машиниста. Также установили уникальное фотозеркало, с помощью которого можно примерить форму машиниста. Электронный информационный киоск, где можно найти интересные исторические факты, оформление интерьеров, звучание живой музыки - все это стало подарками для гостей на 65-летие.

 
Теги: Минск
 
 
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В июле 1955 года именно отсюда отправился первый детский железнодорожный рейс. Сегодня, 65 лет спустя, это место  также сочетает в себе функции настоящего...
 
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