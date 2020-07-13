«Либо его убью, либо себя». В Каменце за убийство отца-тирана судят сына-отличника

Источник материала: Tut.by

13 июля в Каменце начался суд по обвинению 17-летнего Артема Е. в убийстве своего отца . Обвиняемому Артему 15 июля исполнится 18 лет. Свое совершеннолетие он встретит в следственном изоляторе. 26 февраля парень несколько раз ударил топором по голове своего отца. От полученных травм мужчина скончался 10 апреля в районной больнице. По версии обвинения, мотивом убийства стали «сложившиеся на протяжении длительного периода времени личные неприязненные отношения» сына к отцу.



Фото: соцсети

«Умрешь маленьким»

Семья Артема жила в многоквартирном доме в городе Высокое. Артем единственный ребенок. Мама Наталья и отец Валерий в браке были 18 лет. Она работает продавцом, он был грузчиком на частном предприятии в Бресте.

У Валерия это был второй брак. С первой женой они развелись после того, как он ее сильно избил. Женщина выписалась из больницы, забрала маленькую дочь и уехала к родственникам. Ни первая жена, ни дочь отношений с Валерием не поддерживали.

Отец Артема работал в Бресте посменно: два через два. В рабочие дни он был трезв, в выходные выпивал. По словам Артема, запои отца могли продолжатся неделями. На работе ему ставили прогулы, но не увольняли.

— С отцом у меня были ужасные отношения. Ужас был в том, что он постоянно выпивал. А когда выпивал, становился агрессивным и искал конфликты, — рассказал обвиняемый.

В состоянии опьянения Валерий орал, ругался и оскорблял жену и сына. По словам Артема, они с матерью жили в постоянном страхе. Отец по несколько раз за ночь врывался к ним в комнату, включал свет и орал «Подъем». С этого начинались ночные скандалы. Валерию не нравилось, что в доме был беспорядок. Он требовал сделать ему другой ужин, нарезать закуску, отправлял сына на улицу наколоть дров или принести воду.

— В доме были постоянные крики. Я мог быть в спальне, а он придет и начнет кричать. Запои длились по несколько недель. Он мог два дня пить, 2 дня ходить на роботу, потом опять два дня пить, — поделился обвиняемый.

По словам Артема, в такой атмосфере прошла вся его жизнь.

— До 12 лет я считал, что такое поведение отца — это нормально. Потом, по рассказам друзей, понял, что это ненормально. Он постоянно кричал, матерился, размахивал руками. Часто матерился в мой адрес и в адрес мамы. Были выражения: «Умрешь маленьким». (…) Я старался не обращать на него внимания. Он покричит, я помолчу и все, — рассказал судье обвиняемый.

— Плакали? — уточнила судья

— Когда стал постарше — нет.

В пьяном угаре отец мог поднять на Наталью руку. Однажды папа разбил маме нос. В другой раз держал ее в шкафу. Бывало, что Валерий просто начинал метать кухонные ножи в стену забавы ради. Когда Артему было 12 лет, папа ударил его кулаком в живот.

— Каждое «выступление» отца вызывало у меня страх, что он сделает что-то мне или матери. Я в такие моменты старался не «отсвечивать». Присутствовать, но «не отсвечивать», — рассказал Артем.

«Все, я убил его»



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Любимой забавой пьяного отца были инсценировки самоубийства. Когда сын с женой его игнорировали, чтобы лишний раз не провоцировать, Валерий ставил в центр комнаты стол, вешал на люстру тонкую веревку и обещал повеситься. Происходило это часто. По словам потерпевшей бабушки, только у нее одной на чердаке лежит «штук пять сорванных люстр». Один раз Валерий попробовал повеситься на ремне. Когда ремень не порвался под его весом, мужчина сам достал голову из петли. Были и две показательные попытки утопиться. Обе неудачные.

Артем уверен, что все это папа делал для того, чтобы привлечь к себе внимание:

— Он ставил стол посреди комнаты и говорил «Я вешаюсь». Он так часто говорил. Это все было показухой. Когда он начинал двигать стол, мы сразу уходили. Он так привлекал внимание. Если не реагировать на него в такие моменты, он успокаивался.

В 2019 году пьянки отца Артем ушел жить к своей бабушки Владимире Евгеньевне — маме Валерия. С ней он прожил до лета, а потом вернулся домой, так как боялся за маму.

Наталья в милицию на мужа не жаловалась — не видела смысла.

— Один раз пожаловалась. Проблему это не решило. Только добавился еще один повод для скандалов, — объяснил Артем.

В суде обвиняемый пояснил, что убить отца он решил 25 февраля. В тот день Валерий, как всегда, пришел домой пьяный. Артем с мамой в то время уже спали. Отец ворвался в их комнату около 22.00, включил свет, проорал «подъем» и начал скандалить.

— Я понял, что-либо его [убью], либо себя, — рассказал Артем.

На следующий день отец опять пришел домой пьяный. На часах было около 18.00. Поводом для очередного скандала стало то, что Наталья и Артем не убрали вовремя следы ночной попойки Валерия.

— Около часа отец орал на мать. Я сидел в спальне в наушниках, смотрел сериал по мобильному. Когда он закончил, я вышел из комнаты и посмотрел на него. Он спал на диване, — рассказал обвиняемый.

По словам Артема, он посмотрел на спящего отца и на него нахлынуло чувство страха. Парень ушел на кухню, взял нож. Лезвие было тупым и Артем пошел в сарай. Там он взял топор, вернулся в квартиру и нанес несколько ударов Валерию по голове. После этого парень пришел к маме и спокойным голосом сказал «Все, я убил его». Наталья вызвала скорую, а сын позвонил в милицию. Приезда наряда Артем ждал во дворе. В суде он признал свою вину в полном объеме.

— Я раскаиваюсь, — сухо ответил на вопрос гособвинителя Егора Кронды Артем.

«Лучше меня посадите, чем его»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На первом судебном заседании присутствовала мама Валерия Владимира Евгеньевна. Она в деле проходит потерпевшей. По словам женщины, отношения с сыном у нее были сложные. Он, в отличие от внука Артема, редко ее навещал. Кроме того, некоторое время назад Валерий украл все ее сбережения, которые она долго откладывала на покупку домового котла. Деньги сыну понадобились для того, чтобы выплатить кредит за мобильный телефон, который на него оформил знакомый.

— Пострадавшая здесь не я. Пострадавший — мой внук, — плакала в суде Владимира Евгеньевна, — 18 лет терпеть эти издевательства. У меня сын за год 1−2 раза был. А внук каждый день приходил. (…) Я два года собирала деньги на котел по копейкам, а сын влез в какую-то аферу, какой-то кредит на него повесили и с него через суд стали требовать деньги. Мне как раз на котел уже хватало, я открываю [тайник, где хранились деньги], а там пусто. Пришел Артем, сказал: «Бабушка, не плачь. Я заработаю и мы поставим тебе котел».

В милицию о краже денег женщина не сообщала. Боялась, что сын будет мстить ей, невестке и внуку.

По словам Владимиры Евгеньевны, сын ее два года отслужил в Афганистане, а потом в Чечне.

— Их в Афганистан шестерых отправили. А вернулся он один. Как из Афганистана пришел, так вообще ненормальный стал, — поделилась женщина.

Бабушка рассказала, что Артем очень хорошо учился и мечтал получить высшее образование. Средний балл его аттестата был 8,3. После школы он поехал в Брест поступать на биофак Брестского госуниверситета. На бюджет не прошел, так как плохо сдал тестирование, а на платном он не мог учится из-за финансовых сложностей. Артем переподал документы в брестский медицинский колледж на фельдшера, но и там на бюджет его не взяли. Подросток вернулся в Высокое и поступил в местный сельскохозяйственный колледж. Здесь он и учился вплоть до задержания. Учился хорошо, был старостой группы.

Владимира Евгеньевна сообщила в суде, что ее сын покупал водку канистрами по пять литров. Ставил ее в холодильник и уходил в запой. О том, что происходило в семье, бабушка знала. Когда Валерий был особо агрессивен, Наталья с Артемом прибегали к ней домой. Они запирали дверь на замок и ждали утра. По словам Владимиры Евгеньевны, сын часто приходил к ее дому, орал на улице, требовал отдать ему жену с сыном и швырял камни в окна.

— Он (Валерий — TUT.BY) был бешеный. Он хуже фашиста. Я входные двери заматывала на веревку, чтобы он к нам не пришел. (…) Лучше меня посадите, чем внука. Сколько мне там жить осталось… Как он учиться хотел… В таких условиях, в каких он жил, никто бы не смог учиться…

На вопрос о том, какое наказание следует назначить обвиняемому, Владимира Евгеньевна попросила о снисхождении:

— Я без него вообще пропаду. Господи, прошу, не судите его строго. Сколько он всего пережил…

«Либо придешь сейчас сюда, либо я вернусь и вас поубиваю»



Фото: Следственный комитет

Мама Артема — гражданка Украины. В Беларуси у нее вид на жительство. В суде она рассказала, что в милицию на мужа не жаловалась, так как боялась мести. Шесть лет назад, когда соседка вызвала на Валерия милицию, Наталья оказалась «крайней».

В тот раз к соседке приехали родственники с годовалым ребенком. Родители оставили малыша на дневной сон, а сами пошли помогать с ремонтом. Пьяный Валерий заметил коляску под окнами и решил повзрывать петарды. Когда ребенок просыпался от хлопка, родители выбегали на улицу, успокаивали малыша, убаюкивали, укладывали спать, делали соседу замечание и уходили работать дальше. Валерий дожидался, пока взрослые уйдут со двора и поджигал очередную петарду.

— После четвертой-пятой петарды, когда просьбы вести себя потише не возымели успеха, соседи вызвали участкового, — рассказала в суде Наталья.

Валерия забрали в отделение, оформили протокол, три дня он провел в изоляторе, а потом отпустили.

— Он пошел к друзьям. Оттуда он мне позвонил и сказал, что видел, как я подписывала протокол опроса, как свидетель. Говорил с посылом: «Все, с…, берегись, ты попала. Либо придешь сейчас сюда, либо я вернусь и вас поубиваю». После этого случая обращаться в милицию желание пропало, — поделилась мама Артема.

На вопрос прокурора, могла ли Наталья уйти от мужа, она сказала, что такой возможности у нее не было.

— А куда я уйду?! Мои все родственники живут в Донецком области Украины, где военные действия. (…) Да и в Украине я никому не нужна. Если уезжать, то нужно менять город, область, страну. Этого не получилось бы по финансовым причинам, — объяснила Наталья.

По словам женщины, переезд к Владимире Евгеньевне или на съемную квартиру проблему бы не решил. Валерий преследовал бы их везде, куда бы они ни поехали.

Мама Артема попросила суд не наказывать сына строго:

— Прошу о снисхождении для сына. Ему и так досталось. Может быть я должна была быть старше, умнее, предотвратить ситуацию, забрать сына. Бог с ним… Жили бы в каком-то шалаше, сарае. Но не было бы этого всего…

До 10 лет лишения свободы

Если вина Артема будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Такое максимальное наказание предусматривает уголовный кодекс для лиц, совершивших особо тяжкое преступление в возрасте до 18 лет.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в суде Каменецкого района.