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Прогноз погоды на 14 июля

13.07.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. В дневные часы 14 июля (вторник) местами по востоку страны ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку скажется влияние...
 
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